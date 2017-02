Globo prioriza Carnaval e transforma Oscar em Sessão da Tarde

No próximo domingo, dia 26, acontece a 89ª edição do Oscar, no mesmo momento em que entram na Marquês de Sapucaí seis escolas de samba cariocas. A Rede Globo, detentora do direito de exibição de ambos os eventos, vai colocar no ar o desfile e transformar a premiação em um programa especial, que entra na grade na segunda-feira, às 15h20, faixa do Sessão da Tarde. A mesma escolha de programação foi feita em 2014, quando Carnaval e Oscar coincidiram pela última vez.

A cerimônia da Academia de Hollywood será apresentada pela Globo por Christiane Pelajo com comentários de Xexeo e Miguel Falabella. Na segunda, o Video Show também será limado para dar lugar a um apanhadão do Carnaval do Rio, com os melhores momentos da madrugada anterior, informa a emissora.

Na noite do domingo, o reality Big Brother Brasil e o Fantástico vão ao ar um pouco mais cedo, antes dos desfiles das escolas cariocas. Quem preferir assistir ao Oscar deve conectar no canal pago TNT, às 21h30.