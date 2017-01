Globo apresenta gêmeos que concorrerão a vagas no ‘BBB17’

A Globo apresentou na noite desta quarta-feira, durante os intervalos de sua programação, os gêmeos que concorrerão a vagas no Big Brother Brasil 17. Serão duas duplas de gêmeos e apenas uma vaga para cada dupla – os irmãos concorrerão entre si. Os gêmeos entrarão em confinamento antes. Os selecionados serão escolhidos pelo voto público — da mesma forma em que acontecia na “Casa de Vidro”, mas desta vez já entrarão direto na mansão nos estúdios da Rede Globo.

Os primeiros irmãos a serem apresentados foram Antônio e Manoel, de 23 anos, que vêm do Espírito Santo. Eles são promotores de eventos e acreditam que isso poderão trazer vantagens a eles na competição. “Meu trabalho é isso, preciso me relacionar com as pessoas o tempo todo”, disse Antônio.

Antônio e Manoel estão no #BBB17 pic.twitter.com/BGz6zdKQyF — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2017

A Globo divulgou o perfil dos participantes durante a tarde desta quarta. Por enquanto, são treze competidores – fora os gêmeos. A 17ª edição do reality estreia na segunda-feira que vem e terá apresentação de Tiago Leifert.