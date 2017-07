Gisele Bündchen usa pele falsa para defender animais em revista

So happy that @vogueparis dedicated this issue to animal protection, sending a strong message that wearing real fur is never an option!! All great designers now do beautiful #fakefur. Thank you @emmanuellealt and @inezandvinoodh for including me on this special project. #stopanimalcruelty 🐆🐅❤️🦌🐿🐑 Muito feliz que a @vogueparis dedicou esta edição à proteção animal, enviando uma forte mensagem de que usar pele verdadeira não é uma opção. Os grandes designers agora já fazem lindas roupas com #pelefalsa. Obrigada @emmanuellealt e @inezandvinoodh por me incluirem nesse projeto especial.

