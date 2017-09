Gisele Bündchen recebe prêmio por ativismo a favor da Amazônia

The world needs people and businesses that can lead the way toward more sustainable solutions. The fashion industry has the power to lead this movement bringing focus to environmental, social, and ethical challenges on a global scale. We need to unite to find real answers. Our very existence depends on the health of our planet. When we take care of the earth, we take care of ourselves. We are all connected. 🌎❤🙏🏼 O mundo precisa de pessoas e empresas que possam liderar o caminho para soluções mais sustentáveis. A indústria da moda tem o poder para liderar esse movimento, trazendo foco para os desafios ambientais, sociais e éticos em escala global. Nossa vida depende da saúde do nosso planeta. Quando cuidamos da Terra, cuidamos de nós mesmos. Estamos todos conectados.

