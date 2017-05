A oitava e última temporada de Game of Thrones será mais curta que suas antecessoras, com apenas seis episódios. De acordo com o site da revista Entertainment Weekly, a decisão segue um plano antigo dos produtores da série, David Benioff e Dan Weissque, segundo o qual a produção teria no total 73 episódios.

Até a sexta temporada, a série contou com um arco anual de dez episódios. Já o sétimo conjunto de episódios — que estreia em 16 de julho –, teve o número de capítulos reduzido para sete. As primeiras temporadas de Game of Thrones foram baseadas cada uma em um dos livros de As Crônicas do Gelo e Fogo, de George R.R. Martin. Com a demora do autor em publicar os volumes seguintes, a produção da HBO passou a seguir pelas ideias de uma equipe de roteiristas, sob a consultora de Martin.

O ator Kit Harington, que interpreta Jon Snow, ainda contou à publicação que o tempo passará mais rápido na série a partir da próxima temporada. “As coisas serão diferentes porque estamos caminhando para o final, muitos acontecimentos irão colidir e acontecer mais rápido do que estamos acostumados em Game of Thrones.”

Confira imagens da sétima temporada da série: