Frejat deixa o Barão vermelho, que já tem novo vocalista

O vocalista e um dos fundadores do Barão Vermelho, em 1981, Roberto Frejat, anunciou a sua saída da banda. Ele será substituído por Rodrigo Suricato, da Banda Suricato, um dos finalistas do ‘Superstar’, da Rede Globo.

No perfil da banda no Facebook, em um vídeo, o baterista Guto Goffi falou sobre a novidade. “Estou encantado em ver a qualidade dele como instrumentista e cantor. Uma banda de rock, nada mais é do que a vontade de estar juntos. Agora nós temos todos os ingredientes para isso”, disse ele.

Também nas redes sociais, o próprio Rodrigo Suricato falou sobre o que vem por aí. “Agora tenho duas casas para me expressar: Barão Vermelho e Suricato (…) Fiquei orgulhoso. Vamos nessa”.