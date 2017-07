Fiorella Mattheis e Pato terminam namoro de três anos

Depois de três anos juntos, Fiorella Mattheis e o jogador de futebol Alexandre Pato anunciaram o fim do namoro. O casal, que se conheceu em 2014, quando Pato jogava no São Paulo, anunciou a separação na noite desta segunda-feira no Twitter, onde trocaram amenidades.

Clara e sucinta, a atriz ressaltou em seu tuíte que ambos estavam “torcendo pela felicidade do outro”, e que guardam “as boas recordações e respeito pela nossa história”. Já Pato — que foi casado com a também atriz Sthefany Brito — não poupou pontos de exclamação e elogios a agora ex-namorada, quem, segundo ele, estará sempre em seu coração.

Torcendo pela felicidade do outro resolvemos nos separar. Guardamos as boas recordações e respeito pela nossa história. @AlexandrePato — Fiorella Mattheis (@FioMattheis) July 4, 2017

Desde que Pato foi contratado pelo time Tianjin Quanjian, da China, Fiorella equilibrava sua rotina de modelo e atriz com viagens ao outro lado do mundo. No último dia 15 de junho, menos de um mês atrás, ela postou no Instagram uma foto beijando o então namorado em frente a uma roda-gigante chinesa, e escreveu: “Sobre ser apaixonado”.