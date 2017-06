Filha volta ao país para acompanhar tratamento de Marcelo Rezende

A filha mais velha de Marcelo Rezende, Patrícia, voltou ao país para acompanhar o tratamento do pai, diagnosticado com câncer no pâncreas e no fígado. Nesta segunda-feira, o jornalista publicou um vídeo no Instagram a caminho de um novo retiro espiritual, que ele chama de “Farmácia de Deus”, e mostrou Patrícia no banco de trás do carro, que é conduzido pelo amigo e colega na Record, Geraldo Luís, o “Shrek”.

“Mais uma semana e lá vou eu me internar novamente na clínica que eu apelidei de Farmácia de Deus. Ontem, eu tive uma conversa muito interessante com o amigo Bispo Francisco, que me disse, ‘Deixa que eu cuido da tua saúde e pergunta a Deus o que ele está esperando de você’. É a minha nova etapa: saber o que Deus está esperando de mim”, disse Rezende no início do vídeo. Em seguida, ele apresenta Patrícia. “Aqui atrás a minha filha, que veio da Holanda para fiar comigo, a Patrícia, que é a minha filha mais velha. E aqui, ó, ninguém tem culpa de tanta feiura. É o Shrek, esse não me larga”, disse, apontando para Geraldo Luís ao volante.