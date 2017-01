Filha de Michael Jackson estreia como atriz em série da Fox

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, fará a sua estreia como atriz em Star, série criada por Lee Daniels (Empire) e Tom Donaghy que está no ar no canal americano Fox desde dezembro — no Brasil, ela ainda não é transmitida. Ainda sem data prevista de exibição, o episódio com Paris deve fazer parte do final da primeira temporada do programa. Aos 18 anos, ela foi convidada para assumir o papel de Rachel Wells, uma garota sofisticada ligada ao mundo da moda, que é uma espécie de “guru” das redes sociais.

A série conta a história de Star (Jude Demorest) e sua busca pelo sucesso na indústria musical. Ao lado da irmã, Simone (Brittany O’Grady), e de sua melhor amiga, Alexandra (Ryan Destiny), a jovem viaja para Atlanta e recebe a ajuda de Carlotta (Queen Latifah) e de Jahil (Bratt). A personagem de Paris vai dar algumas dicas às meninas para conquistar seus sonhos.