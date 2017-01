Filha de Michael Jackson acredita que pai foi assassinado

Em sua primeira grande entrevista, Paris Jackson declarou acreditar que seu pai, o astro pop Michael Jackson, foi assassinado. O cantor faleceu em 2009 vítima de uma overdose de analgésicos. Segundo a garota, o pai foi alvo de uma conspiração. “Tudo aponta para isso”, disse a jovem de 18 anos à revista americana Rolling Stone, da qual é capa no mês de fevereiro.

“Ele dava indícios de que estavam indo atrás dele. Em determinado momento, disse: ‘Eles vão me matar um dia'”. Paris relatou que, às vésperas de sua morte, Michael estava fisicamente esgotado de tanto ensaiar para a turnê This Is It. Ela considera a AEG Live, a produtora por trás do espetáculo, uma das responsáveis pela morte precoce do pai. “Eles sugam seus artistas e fazem com que eles trabalhem até a morte.” A menina também culpa o médico Conrad Murray, já condenado por homicídio culposo do cantor, pela dependência de Michael em analgésicos.

Ainda à Rolling Stone, Paris contou ter sofrido abuso sexual aos 14 anos. O agressor seria um homem muito mais velho e desconhecido. “Eu não quero dar muitos detalhes sobre isso. Foi uma experiência péssima e muito difícil de lidar naquela época, eu não contei para ninguém”. Quanto a suas tendências suicidas e transtornos psicológicos, a jovem comentou: “Apenas uma tentativa (de suicídio) veio a público”.

Depois de passar um ano e meio em uma clínica de reabilitação, a filha de Michael Jackson vê a situação com bons olhos: “Foi ótimo para mim, sou uma pessoa completamente diferente agora”. Com 18 anos recém-completos, Paris saiu da casa da avó — com quem morou desde a morte do pai — e vive no estúdio onde rei do pop gravou o hit Beat It, reformado para um grande apartamento. Junto a ela mora seu namorado, Michael, de 26 anos, por quem se diz completamente apaixonada.

Paris Jackson trabalha como modelo atualmente, mas está tentando dar os primeiros passos no mundo da música. À reportagem, ela também exibiu as 50 tatuagens que adquiriu em pouquíssimo tempo – nove são dedicadas ao pai.