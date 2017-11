Filha de João Gilberto obtém interdição judicial do músico

A filha mais velha de João Gilberto, Bebel Gilberto, obteve na Justiça a interdição do músico. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.Segundo a nota, ela veio de Nova York para cuidar do pai, que está com a saúde debilitada.

A interdição é uma medida que faz com que uma pessoa se torne incapaz de praticar atos civis, como assumir contratos ou fazer movimentações financeiras. O motivo do pedido de Bebel foi “pôr fim aos negócios temerários que João vinha sendo orientado a firmar, que resultaram na atual condição de quase miserabilidade do artista”, segundo registro do colunista.

O músico, cuja obra mais conhecida é Chega de Saudade, tem 86 anos. Além de Bebel, João Gilberto tem um filho de um relacionamento anterior, Marcelo, e uma filha com a atual companheira, Claudia Faissol. Ele não faz apresentações públicas desde 2008.

Em maio, bombeiros chegaram a invadir o apartamento do ícone da Bossa Nova a pedido de Claudia, que disse que ele não atendia à porta. Na época, os filhos acusaram a empresária de sequestrar o músico, e de forçá-lo a participar de um evento em Nova York.