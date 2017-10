Fifth Harmony: cantora é hospitalizada a 2 dias de show no Brasil

Normani Kordei, integrante do Fifth Harmony, foi hospitalizada nesta segunda-feira na Argentina. A cantora informou através de seu Twitter que não participaria do Meet & Greet, atividade em que as celebridades tiram fotos com os fãs, mas esteve presente no show que aconteceu na cidade de Buenos Aires na mesma noite. O grupo fará quatro shows no Brasil ainda nesta semana, passando por Belo Horizonte (4), Rio de Janeiro (6) e São Paulo (7).

“Me desculpe, Argentina, por não estar no Meet & Greet. Vim ao hospital, porque não estou me sentindo bem. Meu coração está com todos vocês e vou fazer tudo o que eu puder para cantar hoje à noite”, explicou Normani em espanhol na rede social. Novos detalhes da situação da saúde da cantora não foram divulgados.

Perdón Argentina que no estoy en el meet and greet. Me encuentro en hospital en este momento porque no me estoy sintiendo bien. — Normani (@NormaniKordei) October 2, 2017

Mi corazón está con ustedes y voy a ser todo lo más que pueda para cantar hoy en la noche. Los amo con todo mi corazón 🖤🙏🏽🦋 — Normani (@NormaniKordei) October 2, 2017

Mal entendido

Na mesma noite, ocorreu um mal-entendido com a cantora Becky G, responsável pela abertura do show da girlband na América Latina. Becky assistia ao show das meninas quando o vestido de uma das integrantes, Dinah Jane, rasgou. Rapidamente, subiu ao palco com uma bandeira da Argentina para ajudar a cobrir a colega, mas um segurança a agarrou com força, acreditando que era uma fã.

Outra integrante do grupo, Ally Brooke, trouxe a cantora de volta ao palco depois da confusão. No Twitter, Becky brincou com a situação e afirmou: “Agora você sabe que sou a sua fã número um, Dinah”.