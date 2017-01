Felipe Titto fala sobre ataque cardíaco: ‘Suspeita de dengue’

Após sofrer um ataque cardíaco inesperado e assustar os fãs, ao ser internado em um hospital de São Paulo neste domingo, Felipe Titto gravou um vídeo no Instagram para explicar o que aconteceu. “A princípio pode ser um surto de estresse. Mas o que a galera mais supõe mesmo é que eu esteja com dengue, uma suspeita que tô há uns dois dias. Se não for dengue, é outra virose que ocasionou esse infarto do miocárdio”, diz na postagem.

O ator mostrou que está bem, mas continua internado para fazer alguns exames a fim de definir certinho o que causou o “contratempo”. Titto ainda mostrou ter muito bom humor após o susto. “Obrigado pelo carinho, podem ficar tranquilos que eu estou bem, e os que não gostam de mim podem chorar porque eu continuo vivão”, brincou.