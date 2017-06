Fabio Assunção aponta abuso em ação de Doria na Cracolândia

Ex-adicto assumido, o ator Fabio Assunção vem se levantando contra a ação da Prefeitura e do Governo de São Paulo na Cracolândia — em parceria com o governador e padrinho político, Geraldo Alckmin, João Doria Jr. desocupou o espaço à força, distribuindo traficantes e usuários pelo centro da capital paulista, e foi à Justiça pedir permissão, não obtida até aqui, para internar compulsoriamente viciados em crack. Em seus perfis nas redes sociais, o ator, que também vem se pronunciando a favor da saída de Michel Temer e da realização de eleições diretas para a sua sucessão, vem se posicionando contra a ação de Dória e Alckmin ao convocar os seguidores para discutir os “abusos” das medidas.

A palavra pode ser lida nos convites para uma conversa pública de que o ator participou na última terça-feira, com a Pessoal do Faroeste, companhia de teatro que encena na Cracolândia e discute a situação da região. “Abusos no tratamento de drogas pelo governo de São Paulo”, diz o convite para o encontro. O evento foi registrado no perfil do grupo no Facebook, em que o grupo também fala de “violência”:

O plano do ator agora é o de criar um grupo de artistas que possam dialogar com Dória para, quem sabe, fazê-lo repensar suas medidas. Abaixo, um vídeo de Fabio Assunção pedindo a saída de Temer e diretas para presidente: