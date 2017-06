Ex-Bee Gees fala pela primeira vez de abuso na infância

O cantor Barry Gibb, dos Bee Gees, falou pela primeira vez sobre o assédio sexual que sofreu quando tinha apenas 4 anos de idade. “Nunca disse isso antes, Jesus Cristo, eu deveria estar dizendo isso agora? Mas houve um momento no momento em que um homem tentou me molestar quando eu tinha cerca de 4 anos. Ele não me tocou, mas outras coisas aconteceram e aconteceu com outras crianças”, contou ele à Radio Times, de Londres.

“Quatro anos e um policial em sua cama às quatro da manhã, entrevistando você”, disse ele. “Ainda é vívido para mim.” Perguntado se o abusador, que terminou preso, estava dentro de sua casa, ele respondeu com uma esquiva: “Esses detalhes seriam desagradáveis”.

No domingo, Gibb se apresentará no Palco das Pirâmides do Festival de Glastonbury. Ele se apresentou no mesmo evento em 2016, quando se juntou ao Coldplay no palco para cantar o hit To Love Somebody, dos Bee Gees.