Evento beneficente do GRAACC recebe o maestro João Carlos Martins

O maestro João Carlos Martins irá reger a Orquestra Filarmônica Bachiana em um concerto especial nesta quarta-feira. O evento arrecadará verba para o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, o GRAACC, e contará também com a participação da dupla Palavra Cantada.

A apresentação acontece no Espaço das Américas, em São Paulo, das 15h às 18h30. O repertório será composto por canções originais do conjunto de música infantil, como Criança Não Trabalha, Fome Come, Vem Dançar com a Gente e Ciranda.

Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do Espaço das Américas, das 10h às 19h, ou pela internet através do site da Ticket 360. As entradas variam entre 50 e 120 reais, com possibilidade de meia entrada.