Evandro Mesquita volta aos anos 1980 em ‘Meu Malvado Favorito 3’

Evandro Mesquita relembrou o gostinho dos anos 1980 com a animação Meu Malvado Favorito 3. O vocalista da Blitz, que fez sucesso no período, dublou o novo vilão, Balthazar Bratt, um ex-ator mirim que entrou em decadência depois da década. Rejeitado pelo público, ele se volta para o mal com o intuito de se vingar de Hollywood.

No vídeo acima, Evandro, que interpretou Almir Régis na última novela das 7 da TV Globo, Rock Story, fala sobre as semelhanças com o personagem da animação americana: “como minha música também tem esse elemento de cantar e dançar, acho que se encaixou muito bem”, afirmou.

A ação do filme é toda embalada na moda dos anos 1980, incluindo músicas de Michael Jackson e armas em formato de cubos mágicos. Balthazar pratica seus planos malignos ao som de músicas que se consagraram na década e mantém um estilo retrô, incluindo peças como jaquetas com ombreiras e o icônico corte de cabelo mullet.

O terceiro Meu Malvado Favorito estreia nesta quinta-feira no Brasil. Os dois filmes anteriores faturaram mais de 1,5 bilhão de dólares no mundo todo, de acordo com o site especializado Box Office Mojo. Além disso, a trama rendeu o spin-off Minions, que já possui uma continuação confirmada para 2020.