‘Estrelas além do Tempo’: Lego cria coleção de mulheres da Nasa

A empresa dinamarquesa de brinquedos Lego prepara uma linha de brinquedos em homenagem às mulheres que fazem e fizeram parte do programa espacial dos Estados Unidos. A ideia do brinquedo de cinco peças que representa as mulheres pioneiras da Agência Espacial Americana (Nasa, na sigla em inglês) foi proposta por uma editora do site de notícias da prestigiada universidade MIT, Maia Weinstock. Ela escreveu em um site feito pela Lego para receber sugestões de projetos. A coleção “Mulheres da Nasa” estará disponível entre o final de 2017 e início de 2018.

“As mulheres têm um papel crucial na história do programa espacial dos Estados Unidos”, escreveu Maia Weinstock, em uma proposta que recebeu as 10.000 assinaturas necessárias para ser colocada em prática e levada a um painel para análise. “E, em muitos casos, suas contribuições são desconhecidas e subestimadas, especialmente quando as mulheres lutaram historicamente para ganhar a aceitação nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática”, ressaltou.

As cinco mulheres homenageadas pela Lego são Mae Jemison, uma astronauta e física que se tornou a primeira mulher negra a ir ao Espaço, em 1992; Margaret Hamilton, cientista de computação que desenvolveu o programa de lançamento para a missão Apolo; e Katherine Johnson, uma matemática e cientista espacial.

(Com agência France-Presse)