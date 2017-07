Escritor cancela turnê de livro ao ‘ouvir’ o fantasma da mãe

Ter exposto em um livro de memórias a difícil relação que teve com a mãe, Lillian, morta em 2015, não tornou mais fácil para o escritor americano Sherman Alexie lidar com ela. Desde que lançou You Don’t Have to Say You Love Me (Você não precisa dizer que me ama, em tradução direta), no mês passado, Alexie diz se sentir deprimido e perseguido pelo fantasma da mãe, que descreve como uma mulher “brilhante, divertida, generosa, vingativa, enganadora, doce, manipuladora, abusiva, amável e intimidante”, em uma carta aberta feita para explicar aos fãs por que decidiu cancelar os eventos de divulgação do livro programados para agosto — e talvez todos até o fim do ano.

“Lillian me assombrava quando estava viva. E ela tem me assombrado desde a sua morte, em julho de 2015. E de uma forma espetacular desde que publiquei meu livro de memórias, um mês atrás. Ela me seguiu de cidade em cidade no início da turnê promocional do livro”, escreve ele na carta aberta, publicada em seu site e no Facebook.

“Por três noites consecutivas, em três cidades diferentes, sirenes de polícia e de ambulância dispararam quando comecei a contar como soube da morte de minha mãe… Na noite passada, quando voltei para Seattle, eu desci do avião e vi um funcionário do aeroporto com uma cadeira de rodas, esperando um dos meus companheiros de voo. O funcionário segurava uma placa com um nome que me familiar — um nome que me fez rir. Ele esperava por alguém chamado Lillian.”

Em seu livro de memórias, segundo o jornal britânico The Guardian, Sherman Alexie afirma que não acredita em fantasmas, mas que os vê o tempo todo. “Eu não acredito na vida após a morte como uma realidade, mas como uma metáfora. E minha mãe, do além, está metaforicamente chutando a minha bunda”, escreve na carta aberta.

No início da tour de divulgação do livro, o escritor afirmou ter partido seu coração noite após noite, o que o levou a uma depressão. E, enquanto ele encarava a profunda tristeza, para a qual não tomou remédio, e se recuperava de uma gripe que o levou a cancelar eventos em Tulsa e Missoula, ele sonhou com a mãe, que segurava um cartaz com a palavra “PARE”. “Acho que o significado desse sonho é óbvio. Isso significa que eu deveria dar um tempo nessa turnê e só voltar à estrada quando estiver forte o suficiente”, ele concluiu, entre pedidos de desculpas a leitores e livreiros que o aguardavam.

No texto aberto, Alexie conta ainda que comentou com a esposa, Diane, sobre o sonho, e ela disse que ele tanto poderia representar a mãe cuidando dele do além como o seu subconsciente tomando conta do resto do corpo. “Acho que você está é sendo uma boa mãe para si mesmo”, ela disse. “Então, aqui estou eu. O filho e a mãe combinados. Alguém que precisa dar um grande passo para trás e viver seu luto em privado.”

Sherman Alexie é autor de 26 livros, e vencedor do prêmio PEN/Faulkner, assim como do National Book Award para jovens leitores pelo best-seller The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian.