Veja novo ator eleito para interpretar robô R2-D2 em ‘Star Wars’

O escocês Jimmy Vee foi o eleito para substituir Kenny Baker e vestir a lataria de R2-D2, famoso robô da saga Star Wars e fiel amigo do androide dourado C-3PO. O ator de 57 anos e 1,12 metro de altura tem no currículo participações na série Doctor Who e em filmes como Peter Pan (2015) e Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001), como o personagem Goblin.

Kenny Baker, que morreu no ano passado, aos 81 anos, já havia revezado o papel com Vee em Star Wars: O Despertar da Força. Agora, o escocês assume oficialmente o personagem em Star Wars: Episódio VIII – O Último Jedi, que chega aos cinemas em dezembro.

“Foi um prazer ter trabalhado ao lado da lenda Kenny Baker”, disse Vee em comunicado oficial. “Kenny era um ator fantástico e me ensinou todos os detalhes sobre como ele trouxe R2-D2 a vida. Para honrá-lo, vou continuar seu trabalho.”