Enquete: final de ‘A Força do Querer’: foi bom ou ruim?

A Força do Querer termina como a novela das 9 mais bem-sucedida desde Avenida Brasil, de 2012 a 2013. Com a audiência roçando os 50 pontos no Ibope, a trama de Glória Perez dominou também as redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados do Twitter. E você, o que achou do desfecho dos personagens?