Endereços para experimentar bons sorvetes em Salvador

O roteiro a seguir, com treze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Crema Gelato Italiano: eleita pelo júri a melhor sorveteria

Foi o clima ensolarado da Bahia que motivou o paulistano André Rossetto, radicado em Salvador desde 1999, a abrir a sorveteria premiada pelo júri de VEJA COMER & BEBER pela primeira vez. Antes, porém, ele viajou a São Paulo para fazer um curso e foi até Vicenza, na Itália, a fim de experimentar receitas e garimpar fornecedores. Seguindo a cartilha italiana, a fábrica instalada nos fundos da matriz, na Pituba, produz diariamente sorvetes de notável cremosidade. Ali, as cubas exibem 24 sabores, todos adoçados com açúcar orgânico. Versões de pistache, banana com gianduia, chocolate belga e a que leva o nome da marca, de leite, dividem a atenção com receitas feitas com frutas frescas. É o caso dos gelados de cajá, manga e goiaba. Os sorvetes também são vendidos em mais três shoppings da cidade. Em todos os endereços, há opção de copinho pequeno (R$ 11,00), médio (R$ 13,00) e grande (R$ 15,00), que podem acomodar três sabores, e dois tamanhos de casquinha (R$ 11,00 a pequena e R$ 13,00 a média). Avenida Paulo VI, 1852, Pituba, ☎ 3106-0000 (40 lugares). 11h/21h. Mais três endereços. Aberto em 2015.

2º lugar: San Paolo Gelato

A rede cearense chegou a Salvador em 2016 e já tem duas lojas na cidade. O cardápio traz trinta sabores, que são vendidos em bolas simples (R$ 11,00 uma bola) ou mescladas. Na hora, misturam-se sorvetes sobre a pedra de granito com até três acompanhamentos, como frutas ou biscoitos. Neste último caso, a porção de sorvete com 100 gramas (um sabor) mais um acompanhamento custa

R$ 15,00. A versão maior, que leva dois sabores e três acompanhamentos e tem 240 gramas, sai por R$ 19,50. Shopping Salvador, ☎ 3022-3101. 9h/22h (dom. 12h/21h). Shopping da Bahia, ☎ 3450-2099. (40 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2016.

3º lugar: Sorveteria da Ribeira

Fundada há 86 anos, a sorveteria mais tradicional de Salvador abriu quatro pontos de venda no último ano: duas lojas, nos shoppings Barra e Silver (Imbuí), e dois quiosques em formato de Kombi no Shopping Salvador e no aeroporto. Dos sessenta sabores, os mais pedidos são pitanga, tapioca, pinha e coco-verde. Nos quiosques, um sabor sai por R$ 9,50 e dois, por R$ 16,00. Nas lojas, uma bola custa R$ 8,00 e duas, R$ 15,00. Praça General Osório, 87, Largo da Ribeira, Ribeira, ☎ 3316-5451 (200 lugares). 8h/22h (sáb. 8h/0h; dom. 8h/23h). Mais quatro endereços. Aberto em 1931.

A Cubana

Desde 1930 instalada ao lado do Elevador Lacerda, a sorveteria já foi incorporada ao roteiro dos turistas que visitam o centro de Salvador. Atualmente, a marca tem outros três endereços na cidade: no Pelourinho, na Pituba e no Rio Vermelho. Entre as quarenta opções de sabores destacam-se o de queijo com doce de leite, o de Ovomaltine, o de coco e o de brownie. Duas bolas no copinho custam R$ 9,50 e na casquinha saem por R$ 10,00. Preços referentes à matriz. Praça Thomé de Souza, 1, Elevador Lacerda, Pelourinho, ☎ 3322-7000. 9h30/22h. Mais três endereços. Aberto em 1930.

Freddissimo

Entre as 23 opções de sorvete, a mais vendida é a crocante, à base de creme e com biscoito de chocolate. Outros sabores que se destacam são merengata (com suspiros), marshmallow alla fragola (com suspiros e calda de frutas vermelhas) e brownie (com pedacinhos de brownie). Uma bola no copinho custa R$ 11,00, já na casquinha sai por R$ 12,00. Os sorvetes também podem compor

a sobremesa ao lado do petit gâteau de chocolate coberto com calda de frutas vermelhas (R$ 19,90). Salvador Shopping, ☎ 3341-0771. 11h/22h (dom. 12h/21h). Shopping Bela Vista. 11h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2007.

Frio Gostoso

Além dos sabores tradicionais, a casa oferece opções sem glúten e sem lactose. Todos os itens são de fabricação própria. Os gelados de coco-verde, cacau e Sonho de Valsa estão entre os preferidos da clientela. Cada bola custa R$ 10,50. Tortas doces também fazem sucesso, caso da afrodite (R$ 12,50 a fatia), que combina dois tipos de chocolate, na versão musse e meio amargo. Rua da Graça, 137, Graça, ☎ 3336-4898 (78 lugares). 9h/22h30 (sex. a dom. e feriados até 23h). Rua Bahia, 363, Pituba, ☎ 3345-6657 (36 lugares). 9h/20h20 (dom. e feriados 10h/20h). Aberto em 1981.

Le Glacier Laporte

Situada no Pelourinho, a sorveteria aposta no preparo artesanal, sem substâncias químicas nem emulsificantes. Os sabores mais pedidos são coco, chocolate e martinique (doce de casca de laranja e raspas de chocolate). Uma bola no copo custa R$ 8,00 e na casquinha sai por R$ 9,00. Largo do Cruzeiro de São Francisco, 21, Pelourinho, ☎ 3266-3649 (12 lugares). 10h/19h30. Aberto em 2002.

Mondo Gelato

A sorveteria está instalada em um casarão antigo, cuja fachada foi conservada e restaurada. Do sorvete à casquinha, tudo é produzido artesanalmente na própria loja São 24 sabores, entre tradicionais e exclusivos, como o de tangerina com manjericão e abacaxi com água de coco. Um copo com 100 gramas custa R$ 11,00 e o de 140 gramas sai por R$ 13,00. O maior, de 180 gramas, com até três sabores, é vendido por R$ 15,00. Largo de Santana, 7, Vila Persa, Rio Vermelho, ☎ 3019-9367 (60 lugares). 12h/21h (sex. e sáb. 12h/22h; seg. 14h/21h). Rua Sabino Silva, 14 E, Jardim Apipema, Ondina, ☎ 3235-8053 (10 lugares). 11h/20h (sex. e sáb. 11h/21h; seg. 14h/20h). Aberto em 2016.

Paccolini Sorvetes

Chocolate com raspas de laranja, Yakult, capim-santo, cheesecake de amora, paçoca e nozes são alguns dos novos sabores do cardápio. A bola custa R$ 5,00, no copo ou na casquinha. “Pratos” curiosos também constam no cardápio, como o sorvete de espaguete (R$ 18,00). Feito com sorvete de baunilha, calda de morango e raspas de chocolate branco, a sobremesa gelada imita um macarrão com molho de tomate e queijo ralado. Há ainda milk-shake de chocolate, morango, Oreo ou Nutella (R$ 13,00 cada um, com 400 mililitros). Rua Thomaz Gonzaga, 178, Pernambués,

☎ 3431-0442 (30 lugares). 8h/21h (dom. 9h/22h). Aberto em 1980.

Pallina Gelateria Italiana

São 24 sabores de gelado à moda italiana, todos produzidos artesanalmente. Entre as opções, há o cheese fragola, de queijo com geleia de morango e biscoito, e o de limão-siciliano (a partir de R$ 11,00, a porção com 100 gramas). Para beber, há café expresso (R$ 5,00), chá quente com biscoito (R$ 8,00) e chocolate quente com chantili (R$ 10,00). Rua das Hortênsias, 612, Pituba (100 lugares). 11h/21h (sex. e sáb. até 23h; dom. até 22h). Mais quatro endereços. Aberto em 2017.

Sorveteria Amaralina

A novidade na vitrine são os sabores de Ovomaltine, leitinho (uma mistura de leite com creme de avelã) e chocolate suíço (R$ 8,00 uma bola no copo ou R$ 8,50 na casquinha). Para quem não quer sair da dieta, há versões sem açúcar em sabores como abacaxi, creme, coco, ameixa e cajá (R$ 11,00 uma bola no copo). Os picolés também ganharam novos sabores, como o de morango coberto com calda de chocolate (R$ 3,50). Rua Rio Grande do Sul, s/nº, Pituba, Salvador, ☎ 3248-4791 (30 lugares). 9h/21h30. Aberto em 1988.

Sorveteria da Barra

O carro-chefe continua sendo o sorvete de coco-verde. Mas novos sabores chegaram para incrementar o cardápio, que agora conta com 28 opções, entre elas doce de leite com brownie e chocolate trufado (uma bola R$ 9,00, duas R$ 13,00 e três R$ 15,00). O sorvete ainda pode ser acompanhado de crepe ou wafer (R$ 18,00) e petit gâteau ou bolo búlgaro (R$ 21,00). A sorveteria, que antes

funcionava no Jardim Brasil, desde julho ocupa uma nova casa na Barra, com varanda de frente para o mar. Avenida Oceânica, 683, Barra, ☎ 2132-5999 (50 lugares). 10h/20h (seg. a qua. 11h/19h). Aberto em 1974.

Sorveteria Primavera

São mais de sessenta sabores. Além dos mais tradicionais (como baunilha, chocolate e coco), há as receitas exclusivas da casa (caso do coco-verde com doce de leite e leite Ninho com avelã) e também os sorvetes de frutas sem lactose. Em todos os casos, uma bola custa R$ 6,00 e duas, R$ 10,00. A novidade do cardápio é o sorvete na pedra resfriada. O cliente escolhe o sabor e dois recheios, como morango ou castanhas, que são misturados na hora com a ajuda de duas espátulas (R$ 10,00 uma bola e R$ 14,00 duas bolas). Largo da Ribeira, 75, Ribeira, ☎ 3013-2770 (60 lugares). 12h/22h (sáb., dom. e feriados até 22h30). Aberto em 2008.