Endereços para comer salgados em Manaus

O roteiro a seguir, com dez estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Bragança Frutos do Mar

São hits da casa o salgado de caranguejo (R$ 7,00), que lembra uma coxinha, o camarão empanado (R$ 3,50) e o pastel de camarão (R$ 3,00). Nos bufês de almoço e jantar, compostos de cerca de doze pratos (R$ 79,99 o quilo), o camarão aparece no risoto e na sopa cremosa. Batidos a partir de polpa, os sucos de bacuri, murici e acerola, em copo de 350 mililitros, custam R$ 6,00 cada um. Avenida Torquato Tapajós, 22-A, Flores, ☎ 3654-7433 (100 lugares). 8h/23h (dom. até 15h). Aberto em 2000.

Comemore

A rede só aceita pedidos para levar. Fritos, os salgados bolivianos de frango apimentado, preparados por encomenda, saem por R$ 55,00 o cento. As tortas inteiras têm a medida para dez pessoas. Entre as mais procuradas estão a de cupuaçu com chocolate, a de brigadeiro e a alemã (R$ 97,00 cada uma). O kit festa para dez convidados (R$ 180,00) inclui uma torta, 100 salgados, cinquenta doces e dois refrigerantes de 2 litros cada um. Rua Maceió, 477, Quadra 70, Vieiralves, ☎ 3663-7333. 7h30/20h30 (dom. 9h30/18h). Mais três endereços. Aberto em 2008.

La Bodeguita Empanadas

O salgado típico argentino recebe recheios inventivos, como linguiça toscana picante, chimichurri e queijo (R$ 8,00) e camarão com salsinha e pimenta (R$ 9,00). A empanada clássica de carne, azeitona, ovo cozido, cebola e pimentão vermelho, preparada com alcatra (R$ 8,00) ou filé-mignon (R$ 9,00), é boa companhia para a cerveja Quilmes em garrafa long neck (R$ 20,00). Alfajores (R$ 8,00) finalizam a refeição. Avenida Humberto Calderaro, 955-A, Adrianópolis, ☎ 3085-9578 (18 lugares). 15h/22h30 (dom. a partir das 16h). Aberto em 2016.

Pina Lanchonete

Embora o bolinho de bacalhau (R$ 4,00) continue a ser como o quitute mais famoso da casa, também têm fãs a bola de sardinha (R$ 4,00), a empada de frango (R$ 4,00), a esfiha (R$ 4,00) e o quibe (R$ 4,00). O suco de cupuaçu (R$ 6,00, 500 mililitros) aplaca a sede antes da queijadinha (R$ 4,00) e do bolo xadrez, vendido por peso (R$ 30,00 o quilo). Avenida Joaquim Na-buco, 931, centro, ☎ 99907-6050 (35 lugares). 7h30/18h (sáb. até 15h; fecha dom.). Aberto em 2007.

Yuri Doces e Salgados

Os pastéis de bacalhau (R$ 11,00) e de palmito (R$ 10,00) disputam a dianteira com o rissole de carne (R$ 4,50). Especialidades da culinária oriental também têm espaço no menu. Servido como entrada, o rolinho primavera de carne com legumes (R$ 20,00, cinco unidades) abre alas para o karê, curry japonês de carne bovina e legumes, acompanhado de arroz (R$ 30,00). No final, tem fãs o sonho de morango (R$ 5,50). Rua Jutaí, 62, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3584-0519 (40 lugares). 17h/22h (sáb. a partir das 12h; fecha dom.). Aberto em 2004.

PADARIAS

Conde do Pão

As fornadas de pão francês (R$ 12,07 o quilo), integral (R$ 12,07 o quilo) e pão doce de banana com creme (R$ 32,64 o quilo) são o chamariz da rede. Nas cinco unidades, um farto café da manhã é servido em bufê (R$ 52,00 o quilo). Mingaus, bolos, frutas e frios tomam conta da bancada – tem até x-caboquinho, sanduíche com recheio de queijo de coalho, tucumã e banana. Somente a unidade do Dom Pedro tem funcionamento 24 horas, com loja de conveniência, açougue e hortifrúti. Rua Martim Afonso de Sousa, 589, Dom Pedro I, ☎ 3238-2464 (200 lugares). 24 horas. Mais quatro endereços. Aberto em 1977.

Lindopan Casa de Pães

Além dos pães francês (R$ 11,35 o quilo), baguete (R$ 5,00 a unidade) e de coco (R$ 20,00 o quilo), não param no balcão os folhados de frango, tucumã com queijo de coalho e os croissants (R$ 40,00 o quilo). O mesmo preço é cobrado pelos salgadinhos: tem coxinha, bolinha de queijo e de carne, entre outros. O x-caboquinho, com recheio de queijo, tucumã e banana, sai por R$ 9,50 e pede a companhia da vitamina de mamão, banana, morango, aveia e chocolate (R$ 7,00). Rua Silva Ramos, 2616, centro, ☎ 3234-7202 (60 lugares). 5h30/21h30 (dom. 5h30/13h e 15h30/21h). Aberto em 1987.

Pãozinho & Conveniência

Além do pãozinho francês (R$ 14,00 o quilo), a clientela enche a sacola com pães australiano (R$ 36,00 o quilo), italiano (R$ 26,00 o quilo) e multigrãos (R$ 33,00 o quilo), que mescla sementes de girassol, soja, aveia e linhaça. No balcão de doces, sobressai o bolo red velvet (R$ 60,50 o quilo), com massa de beterraba e recheio de cream cheese. O bufê (R$ 60,50 o quilo) muda de aspecto conforme o horário. Na hora do almoço, exibe pratos como arroz de jambu e pirarucu de casaca. À tarde, entram em cena frutas, pães, frios e bolos. Avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, 1416, Chapada, ☎ 3238-8367 (100 lugares). 6h/22h (dom. 6h/12h e 15h30/21h). Aberto em 2005.

PASTELARIA

Pastelotta

O cardápio lista mais de 100 recheios, do clássico de queijo (R$ 8,00) aos mais elaborados, como o de camarão e o de carne-seca (R$ 19,50 cada um). Para três pessoas, o pastelzone (R$ 25,00) é preparado no forno — o recheio pode ser de carne-seca, catupiry, mussarela, cebola e azeitona preta. Quem opta pelo rodízio (R$ 26,00 por pessoa, de segunda a quinta, e R$ 28,00, de sexta a domingo) prova pizzas, oito variedades de pastel, além de massas como fettuccine, espaguete e rondelli. Avenida Carvalho Leal, 1653, Cachoeirinha, ☎ 3651-4080 (80 lugares). 11h/15h e 17h/23h (dom. só 17h/23h); Rua Mato Grosso, 13, Flores, ☎ 3651-4080 (200 lugares). 17h/23h. Aberto em 2007.

TAPIOCARIA

Tapioquinha

Vendidas originalmente em um carrinho no Parque Dez de Novembro, as tapiocas de Rejane Batista já conquistaram espaço em dois shoppings. Com recheios como carne de sol e queijo branco, ou tucumã com queijo de búfala, custam R$ 14,00 cada uma. A de leite condensado e chocolate, polvilhada com Ovomaltine (R$ 14,90), fecha a refeição com café coado na hora (R$ 6,00). Manauara Shopping, ☎ 99376-2544 (31 lugares). 10h/22h (dom. 13h/21h). Manaus Plaza Shopping, ☎ 99376-2544 (52 lugares). 10h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2012.