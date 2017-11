Endereços para comer boas pizzas em Salvador

O roteiro a seguir, com doze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Rocca Pizzaria e Forneria: eleita melhor pizzaria pelo júri

Do tempo em que morou na França, a soteropolitana Eliana Pavetto preserva o apreço pela cultura e pela cozinha do país europeu. Quando decidiu abrir sua pizzaria, há uma década, buscou maneiras de traduzir as influências francesas sobre os discos de massa tipicamente italianos. No cardápio, repleto de coberturas inventivas, são encontradas sugestões como a batizada em homenagem ao marido de Eliana, o francês Yves Pavetto, que reúne queijo brie, geleia de pimenta feita na casa e finas tiras de pimenta dedo-de-moça (R$ 75,80). Outra pedida de sucesso, a santa delícia segue uma linha mais clássica ao combinar burrata, tomate-cereja, manjericão e chips de presunto de Parma (R$ 78,80). Ambas as receitas são construídas com massa de espessura fina, que ganha crocância ao ser assada no calor da lenha, e molho de tomate. A mesma base é usada com coberturas tradicionais, como a portuguesa (R$ 62,80), finalizada com ovo cozido ralado. Do forno instalado em um espaço envidraçado incorporado ao salão, também saem algumas entradas, caso da berinjela gratinada com molho de tomate, mussarela, catupiry, alho e parmesão (R$ 28,80). Às sextas e aos sábados, é montada uma mesa de antepastos (R$ 90,00 o quilo), que costuma incluir uma seleção de queijos e frios e faz bom par com o vinho tinto português Segredos de São Miguel (R$ 79,80). Rua das Hortênsias, 564, Pituba, ☎ 3451-2086 e 3358-6363 (120 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 2h). Rua Humberto de Campos, 1, Graça, ☎ 2132-1246/1247 (80 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2007. $$$

2º lugar: Pizza da Chapada

A massa fina e crocante é a marca da casa, oriunda da Chapada Diamantina. Entre as 23 opções de cobertura, saem do forno a lenha a pizza do capão (R$ 58,00, com seis fatias), com mussarela, cenoura ralada e molho pesto da casa. Para acompanhar as redondas, há uma carta de cervejas artesanais com setenta rótulos, entre eles a MinduIPA (R$ 32,00, 500 mililitros). Rua Érico Veríssimo, 77, Itaigara, ☎ 3012-7202 (150 lugares). 18h/23h (qui. a sáb. 18h/0h). Aberto em 2011. $$

3º lugar: Casa de Pedra

Leva o nome da casa o disco coberto por mussarela, lombo canadense e geleia de pimenta (R$ 59,30, com seis fatias). No cardápio, além das 67 pizzas assadas no forno a lenha, figuram pratos como a lasanha de berinjela recheada com mussarela de búfala e molho de tomate (R$ 44,70, para duas pessoas). Acompanha a refeição a roska de frutas vermelhas (R$ 25,80) ou o vinho tinto chileno William Cole Carmenere 2014 (R$ 88,00). De terça a sexta, há rodízio de pizza a R$ 34,90 por pessoa. Rua Flórida, 62, Graça, ☎ 3033-6262 (180 lugares). 18h/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2013. $$

Cantina Volpi

O disco coberto com carne-seca, banana-da-terra e mussarela é novidade no cardápio (R$ 53,60). Entre as 54 opções de pizzas assadas em forno a lenha, tem bastante saída a de frango com catupiry mais mussarela (R$ 53,60). O cliente ainda pode optar por pratos como o penne ao pesto com camarões (R$ 41,90). Escolta a refeição o drinque kir royal (R$ 17,90), um clássico que reúne espumante e creme de cassis. Rua Professor Sabino Silva, 822, Jardim Apipema, Ondina, ☎ 3332-6677 (120 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. 12h/1h); Avenida Miguel Navarro y Cañizares, 423, Pituba, ☎ 3013-6677 (240 lugares). 12h/0h. Aberto em 1992. $

Cheiro de Pizza

A pizza mais pedida entre os 57 sabores do cardápio é a tradicional calabresa com cebola (R$ 58,00, com seis fatias). Entre as receitas exclusivas, destaca-se a polame (R$ 70,00, com seis fatias), com peito de peru frito, tomate-cereja, manjericão e champignon. Com borda recheada de catupiry, há acréscimo de R$ 9,90. O petit gâteau de doce de leite, também preparado no forno a lenha (R$ 14,90), finaliza a refeição. Rua Borges dos Reis, 14, Rio Vermelho, ☎ 3335-5777 (80 lugares). 12h/0h. Mais dois endereços. Aberto em 1992. $$

Le Pettine

Receitas originais são a marca da pizzaria, comandada por Vicente Celino e sua esposa, a nutricionista Carla Vieira. É o caso da camarão carimbó (R$ 79,00), preparada com o crustáceo, jambu e tucupi reduzido. No rol de entradas, há porções de crostini de diversos sabores, como berinjela ao vinho (R$ 24,00, para duas pessoas). A pizza doce de ganache de Ovomaltine, chocolate belga e raspa de limão (R$ 39,00 a brotinho) encerra os pedidos. Rua da Paciência, 131, Rio Vermelho, ☎ 2132-9279 (72 lugares). 17h/0h (sáb. e dom. a partir das 12h). Aberto em 2017. $$

Mamma’s House

Com decoração cheia de penduricalhos, a casa tem clima de cantina. Do forno convencional saem pizzas assadas na pedra como a al capone (R$ 68,50), coberta com mussarela, peito de peru defumado, geleia de pimenta-biquinho e manjericão. A versão da casa (R$ 73,80) leva mussarela, salame italiano, catupiry e tomate. O disco com Nutella e confeitos sai por R$ 26,00, com quatro pedaços. A lista de sobremesas inclui um petit gâteau servido com sorvete de creme (R$ 18,00). Rua das Margaridas, 150, Pituba, ☎ 3353-2600 (90 lugares). 17h30/23h. Aberto em 1996. $$

Pizzalinha

Incluir vegetais, como beterraba e batata-doce, na massa da pizza foi a maneira que Ana Paula Mônaco encontrou para convencer o marido, Eduardo, a consumir alimentos saudáveis. A ideia deu certo, e o casal decidiu montar uma pizzaria, que hoje oferece versões funcionais. No rol de coberturas há magherita (R$ 43,90) ou naturally (R$ 65,90), com brócolis, nozes, tomate seco e mussarela. Alameda Dilson Jatahi Fonseca, 1333, Stella Maris, ☎ 3374-9157 (110 lugares). 17h/23h (sex. a dom. 16h/0h30). Aberto em 2014. $

Quattro Amicci

O pão da casa (R$ 7,50), feito com linguiça e provolone, abre a refeição. Entre as pizzas, sabores como o juju (R$ 59,00, com seis fatias), de peito de peru defumado, requeijão, orégano e maçã verde, e o quatro amicci (R$ 59,00, com seis fatias), de shiitake, shimeji, alho-poró, mussarela e pomodoro, são os preferidos da clientela. O vinho Latitude Malbec (R$ 86,00) acompanha bem os pedidos. No arremate, há taça alpina, de musse branco e tradicional mais sorvete de creme (R$ 19,30). Rua Dom Marcos Teixeira, 35, Barra, ☎ 3264-5999/3333 (120 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. 18h/1h). Aberto em 2005. $$

Sertão na Lenha

O cliente tem à disposição sessenta sabores, entre eles o tradicional portuguesa (R$ 60,00). Costuma liderar os pedidos o jamile picante (R$ 60,00), com mussarela, calabresa moída com pêssego,

figo, goiaba, abacaxi e pimenta calabresa. Novidade do menu, o disco batizado de são joão na bahia (R$ 74,00) vem coberto por mussarela, carne de sol, queijo de coalho, banana-da-terra, cebola

e catupiry. Rua Martin Affonso de Souza, 2, Beco dos Artistas, Garcia, ☎ 3328-2111 (60 lugares). 17h/23h30. Aberto em 2008. $$

Speciali Pizza Bar

Original de Belo Horizonte (MG), a marca ocupa desde 2010 um imóvel com uma agradável varanda no bairro da Pituba. Quem prefere se acomodar no salão pode ver as pizzas sendo preparadas na cozinha envidraçada. De lá, saem opções como a cinghiale (R$ 46,40, com quatro fatias), com calabresa de javali, mussarela, parmesão e manjericão, e a sardenha (R$ 51,60, com seis fatias), coberta de mussarela, tomate seco, aliche e parmesão. No sistema de rodízio, o cliente paga R$ 34,90, de segunda a sexta, e R$ 45,90 aos sábados e domingos. Avenida Miguel Navarro y Cañizares, 160, Pituba, ☎ 3021-1100 (100 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h). Aberto em 2010. $

Torre de Pizza e Churrascaria

O carpaccio de filé servido com massa de pizza crocante, molho de alcaparras e lascas de parmesão (R$ 39,00) abre o apetite para pratos como a costela prime angus (R$ 152,00 a peça com 1 quilo), que vem à mesa com três acompanhamentos escolhidos pelo cliente. Entre os 24 tipos de pizza, destaca-se a nordestina (R$ 78,00), que leva mussarela, charque, queijo de coalho, pimenta-biquinho, cebola-roxa, salsinha, manteiga de garrafa e pimenta calabresa crocante na borda. Adoça o paladar o corneto (R$ 23,00), que consiste em uma casquinha folhada recheada com mascarpone, sorvete de creme e calda de frutas vermelhas. Estrada do Coco, km 2, Lauro de Freitas, ☎ 3287-9700 (500 lugares). 11h/0h. Aberto em 1983. $$