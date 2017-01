Emma Stone: prêmio de momento mais constrangedor do Globo de Ouro

O Globo de Ouro é uma noite de muito glamour no mundo do cinema e da televisão, mas isso não impede que as estrelas passem a cerimônia sem cometer gafes. Um dos momentos mais comentados e constrangedores da premiação foi protagonizado por Emma Stone. Quando Damien Chazelle foi anunciado como o vencedor de melhor roteiro por La La Land, ele deu um rápido abraço de ladinho em Ryan Gosling, e virou-se para beijar sua namorada, Olivia Hamilton. No mesmo instante, Emma se levantou para parabenizá-lo, e tentou dar uma abraço e um beijo na bochecha, atrapalhando a comemoração do casal.

A estrela de La La Land (que ganhou o prêmio de melhor atriz em musical/comédia) percebeu a gafe. “Isso foi estranho, desculpa”, disse a atriz aos dois, que riram da trapalhada. O momento rapidamente viralizou como o abraço mais constrangedor da noite.

Mas a atriz não foi a única a se atrapalhar e virar motivo de piada nas redes sociais. Quem passou por situação similar na cerimônia foi Tom Hiddleston. O intérprete de Loki tentou parabenizar o colega Hugh Laurie pelo prêmio de melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou telefilme, por The Night Manager, mas foi ignorado e ficou parado com a mão esticada vendo o amigo subir ao palco.