Emma Stone: ‘Homens já cortaram o salário para iguala-lo ao meu’

Mesmo sendo uma estrela de Hollywood, depois de ganhar o Oscar de melhor atriz por La La Land e participar de filmes como Birdman e Histórias Cruzadas, Emma Stone revelou que já sofreu por ser mulher na profissão. Em entrevista para a revista americana Out, ela revelou que “coprotagonistas homens já cortaram o próprio salário” para se igualar ao dela. “Isso é algo que eles fazem porque sentem que é certo e justo.”

“Não é sobre mulheres serem uma coisa e homens outra”, explicou Stone, “somos todos iguais e merecemos os mesmos direitos e respeito. É por isso que sou tão grata à esses coprotagonistas (quando tivemos o mesmo tempo de tela). E foram diversas pessoas incríveis que fizeram isso”.

Emma estrelará o filme Battle of the Sexes (Batalha dos Sexos, em tradução livre), que contará a história real da disputa de tênis entre Billie Jean King (Stone) e o veterano Bobby Riggs (Steve Carell), que acabou suscitando uma grande discussão sobre desigualdade de gênero em 1973. A produção tem previsão de estreia para 19 de outubro no Brasil.