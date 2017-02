Emma Stone e Ryan Gosling ficam fora do show do Oscar

Com duas músicas entre as indicadas a melhor canção original, Emma Stone e Ryan Gosling, de La La Land – Cantando Estações, não se apresentarão no Oscar. Tradicionalmente, as músicas finalistas da categoria são apresentadas durante a cerimônia, como uma das atrações da noite. O casal interpreta junto City of Stars, enquanto Emma canta sozinha Audition (The Fools Who Dreams). As informações são do site E! Online.

Apesar de Gosling ter feito aulas de dança e canto quando criança, o ator aprendeu a tocar piano exclusivamente para o musical de Damien Chazelle. Já Emma Stone passou por um preparo mais intenso: não sabia cantar ou dançar antes de La La Land. Por conta dos takes “sem corte” do diretor, os atores não puderam usar dublês para as cenas de dança e canto.

Audition e City of .Stars foram escritas e compostas por Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul. Ambas disputam o Oscar com How Far I’ll Go, de Moana, interpretada Lin-Manuel Miranda; Can’t Stop the Feeling, de Justin Timberlake, trilha sonora da animação Trolls; e The Empty Chair, música de J. Ralph e Sting para o longa Jim: The James Foley Story. A cerimônia do Oscar acontece em 26 de fevereiro, em Los Angeles.