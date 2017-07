Em novo reality, Band testará limites de famosos em ilha

A Band tem previsão de estrear em setembro um reality show gravado em uma ilha da República Dominicana. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, o programa será uma competição com testes de sobrevivência e provas de resistência e esforço físico. O elenco deve ser formado por famosos e pessoas desconhecidas.

A atração será feita por uma produtora da Turquia. O reality será exibido às terças e quintas-feiras, no lugar do X Factor Brasil, que não terá edição neste ano. De acordo com a emissora, ainda não há informações sobre o nome do programa ou sobre o número de episódios.

O X Factor Brasil estreou no ano passado e só teve uma edição até agora. O talent show tinha como jurados Rick Bonadio, Alinne Rosa, Di Ferrero e Paulo Miklos. O vencedor da primeira temporada foi o santista Cristopher Clark, 43.