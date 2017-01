Elton John vai escrever musical de ‘O Diabo veste Prada’

Elton John e o roteirista Paul Rudnick (Mudança de Hábito) estão desenvolvendo um novo musical da Broadway baseado em O Diabo Veste Prada. A peça se inspira tanto no livro escrito por Lauren Weisberger em 2003, quanto no filme de 2006 estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway. Elton John vai compor a música, enquanto Rudnick vai trabalhar no roteiro e também nas letras das canções, segundo conta a revista Entertainment Weekly.

“Reimaginar O Diabo Veste Prada para o teatro musical é super emocionante. Eu sou um grande fã do livro e do filme, e um grande aficionado do mundo da moda. Eu não posso esperar para fincar meus dentes musicais neste pedaço da cultura popular”, disse Elton John em um comunicado enviado à revista.

O Diabo Veste Prada conta a história de Andy Sachs, uma jornalista que aceita um emprego como assistente da lendária editora da revista Runway, Miranda Priestly, que é uma grande carrasca. O filme de 2006 foi um grande sucesso, alavancando a carreira de Anne Hathaway, e garantindo uma indicação ao Oscar para Meryl Streep. Em 2013, Lauren Weisberger lançou um livro sequência da trama, A Vingança Veste Prada, com Andy Sachs como editora de uma importante revista de casamentos que Miranda Priestley quer comandar.

Por enquanto, não há previsão de quando a peça musical de O Diabo Veste Prada estreia na Broadway.