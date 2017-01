Ellen Degeneres boicota cantora gospel após fala homofóbica

A cantora americana gospel Kim Burrell estava feliz porque iria participar do programa da Ellen Degeneres, um dos mais populares da televisão americana. Mas declarações homofóbicas da artista durante um sermão no Texas viralizaram na internet, o que levou a apresentadora, que é gay assumida e uma forte ativista dos direitos LGBT, a cancelar sua apresentação no programa. “Para aqueles que perguntaram, Kim Burrell não vai aparecer no meu show”, escreveu Ellen no Twitter nesta terça-feira.

Kim Burrell estava originalmente programada para apresentar com Pharrell Williams no programa de Ellen Degeneres, na próxima quinta-feira, a música I See a Victory, da trilha sonora de Estrelas Além do Tempo, com uma participação de Janelle Monáe e Octavia Spencer, do elenco do filme. Mas a cantora gospel foi cortada depois de muitos fãs chamarem a atenção da apresentadora para o vídeo.

For those asking, Kim Burrell will not be appearing on my show. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 3, 2017

“Todo mundo nesta sala que está cheio do espírito homossexual, implore a Deus que o liberte. Você brinca com isso, o que isso significa? Você vai morrer. Você brinca com ele na casa de Deus em 2017, você vai morrer com isso. Você como homem, você abre a boca e toma o pênis de um homem em seu rosto, você é pervertido. Você é uma mulher e vai sacudir o rosto no seio de outra mulher, você é pervertida”, diz Kim no vídeo, de acordo com a CNN.

Depois que o vídeo se espalhou, Kim Burrell fez uma transmissão ao vivo no Facebook para avisar que ela “não se desculparia pelo que disse”, e em seguida apagou a resposta da rede social.

Durante toda essa polêmica, Pharrell Williams também se manifestou nas redes sociais. O cantor e produtor da trilha sonora do longa escreveu uma mensagem no Instagram repudiando as falas da colega. “Eu condeno o discurso de ódio de qualquer tipo. Não há espaço no mundo para qualquer tipo de preconceito. Minha maior esperança é para a inclusão e o amor para toda a humanidade em 2017 e além”, publicou. Octavia Spencer e Janelle Monáe republicaram a mensagem de Pharrell Williams, completando com palavras de apoio à comunidade LGBT.