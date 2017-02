Edson Celulari sobre o câncer: ‘Não era a minha hora’

O ator Edson Celulari falou pela primeira, neste domingo, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, sobre sua cura do câncer. Em junho do ano passado, ele tinha sido diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático.

“Ao invés de perguntar ‘por que eu?’ ou ‘por que comigo?’, eu digo: ‘bom, já que é comigo, então é para aprender alguma coisa”, disse o ator. “Esse é um momento bom pra aproveitar e refletir sobre seus valores, para se conhecer e voltar pra si mesmo”, concluiu Celulari.

Ele relembrou que ao contar sobre a doença para os filhos, percebeu que não poderia se entregar: “Não era a minha hora.”

Agora, ele se prepara para viver seu próximo papel na novela das 21 horas, “A Força do Querer”, de Glória Perez. O ator vai viver o executivo Dantas, pai da personagem de Bruna Linzmeyer.