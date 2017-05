Ed Sheeran faz visita surpresa a fã em hospital de Curitiba

Além de shows em Curitiba e no Rio, Ed Sheeran também já fez uma visita surpresa a uma fã no hospital em que está internada, em sua passagem pelo Brasil. O cantor de Photograph e Shape of You recebeu um vídeo da adolescente Isadora, hospitalizada em Curitiba, no dia em que faria show na cidade, a última terça-feira, e foi até o Hospital Pequeno Príncipe para vê-la.

Procurado, o hospital disse não poder comentar o quadro clínico de Isadora. Ed Sheeran se apresenta neste domingo em São Paulo e na próxima terça-feira em Belo Horizonte com a turnê Divide.