Ed Sheeran explica hiato na carreira: ‘Abuso de substâncias’

O cantor Ed Sheeran explicou o motivo de ter feito uma pausa de um ano na carreira antes de começar a trabalhar em Divide, seu último álbum, lançado em março deste ano. Em uma entrevista ao programa de televisão britânico The Jonathan Ross Show, revelou: “Quando você entra na indústria da música, precisa se acostumar com a fama e eu não consegui. Estava trabalhando constantemente na turnê e caí em todas as armadilhas sobre as quais as pessoas costumam ler, relacionadas ao abuso de substâncias“. Ele deu uma pausa na carreira entre o final de 2015 e o final de 2016.

“Eu não percebi o que estava acontecendo. Começou gradativamente. Tudo se inicia em festas e, então, você começa a usar sozinho. Isso foi um chamado para eu acordar e foi quando decidi tirar um ano para mim”, explicou. Durante o hiato, Sheeran parou de usar o celular e deixou as redes socais de lado. “Eu me concentrei no meu trabalho. Não posso escrever músicas ou cantar sobre a influência de substâncias. Trabalhei a minha vida toda para chegar onde estou e você não pode perder isso por algo que faz no tempo livre.”

A namorada do cantor, Cherry Seaborn, também foi importante durante a pausa. O casal está morando junto agora e o britânico afirmou: “Era um músico de 25 anos fazendo uma turnê, então eu precisava de alguém para me equilibrar”.

Sheeran admitiu que também teve problemas com bebidas alcoólicas em excesso no passado. O cantor já havia comentado sobre o problema em uma entrevista à revista Rolling Stone em 2015: “Às vezes me pergunto se eu bebo demais, mas tenho vários amigos que fazem o mesmo. Eu só gosto de me divertir aos 25 anos”, afirmou na época.