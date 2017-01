Ed Sheeran anuncia quatro shows no Brasil em maio

O cantor Ed Sheeran anunciou nesta quinta-feira quatro shows no Brasil para maio de 2017. Com a turnê Divide, o autor dos hits Thinking Out Loud e Photograph se apresentará em Curitiba (23, na Pedreira Paulo Leminski), no Rio de Janeiro (25 , no Rio Arena), em São Paulo (28, no Allianz Parque) e Belo Horizonte (30 de maio, na Esplanada do Mineirão).

I’ll be coming to Mexico, Central & South America on my tour. Check my website for on sale times x pic.twitter.com/y8lTu8pZmM — Ed Sheeran (@edsheeran) January 26, 2017

Os ingressos das apresentações começarão a ser vendidos em 13 de fevereiro, segundo o site oficial do cantor. Haverá também pré-venda exclusiva aos clientes do Banco do Brasil, que poderão adquirir as entradas a partir de 7 de fevereiro. Os preços e pontos de venda, físicos e online, ainda não foram divulgados.

Pouco tempo depois de lançar os singles Castle On The Hill e Shape Of You, Sheeran publicou um vídeo em suas redes sociais com as datas de suas apresentações na América Latina durante o primeiro semestre de 2017. Animados, seus fãs emplacaram a hashtag #DivideTour entre os assuntos mais falados no mundo no Twitter.