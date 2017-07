Dublê de ‘The Walking Dead’ se fere gravemente após queda em set

O ator John Bernecker, que trabalha como dublê da série The Walking Dead, se feriu gravemente na cabeça após sofrer uma queda no set de gravação do seriado no Estado americano da Georgia, segundo o site da revista The Hollywood Reporter. De acordo com a publicação, Bernecker caiu de uma altura de mais de 20 pés (cerca de 6 metros) diretamente no chão de concreto nesta quarta-feira.

O ator foi levado para o Atlanta Medical Center e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Em seu perfil no Facebook, a namorada do americano, Jennifer Cocker, escreveu: “John merece ser examinado por todos os neurocirurgiões e médicos que existem até que um deles veja a vida que nós sabemos que ele tem dentro dele e traga-o de volta para nós. Isso não é justo”.

Bernecker tem mais de 90 créditos como dublê. Ele participou de produções como Logan (2017), As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras (2016), Quarteto Fantástico (2015) e Jogos Vorazes: A Esperança – O Final (2015).