Dois bons restaurantes portugueses em Cuiabá

Caliman Bacalhau e Massas

José Caliman Neto trocou a odontologia por cursos de gastronomia em Portugal e na Itália. De volta, abriu esse restaurante. Bastante carismático, ele vai do caixa à acolhida aos clientes, mas seu talento é ainda maior na cozinha, onde tudo é preparado artesanalmente. A torrada com dois tipos de patês – ricota e berinjela – é entrada servida como cortesia, mas o cliente pode optar ainda pelo bolinho de bacalhau (R$ 58,00, dez unidades) ou a casquinha de bacalhau (R$ 14,90). Como prato principal, faz sucesso o bacalhau de nata lasqueado com molho bechamel e gratinado com parmesão (R$ 81,70). Acompanhado por arroz e salada, o prato serve duas pessoas. Para adoçar, tem sorvete de chocolate com amêndoas e suspiro (R$ 15,00). De terça a sexta, a casa oferece almoço executivo com pratos a R$ 29,90. Rua Des. José de Mesquita, 109, Araés, 65-99981-3688 (40 lugares). 11h/15h (fecha seg.). Aberto em 2013. $$

Taberna Portuguesa

Próxima de completar 38 anos, a tradicional casa portuguesa inovou no cardápio. O bacalhau à provençal leva a posta ao forno com pimentões amarelo e vermelho, cebola em pétalas, batatas ao murro e brócolis e chega guarnecido por arroz (R$ 165,90, para duas pessoas). Na seção de frutos do mar, chama a atenção o mar na taberna, que reúne lagosta no bafo, camarão ao alho e óleo e arroz de marisco, acompanhados de maionese de legumes, purê de batata e batata frita. A sugestão custa R$ 204,90, para duas pessoas. A boa adega guarda 2 000 rótulos, entre os quais o tinto português Tapada do Fidalgo Aragonez 2015, que chega às mesas por R$ 98,00. Avenida Ipiranga, 560, Goiabeiras, 65-3321-3661 (200 lugares). 10h30/14h30 e 18h/0h (dom. só almoço). $$$