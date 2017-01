Doente, Giulia Gam deixa elenco de ‘Novo Mundo’

Escalada para viver a célebre Carlota Joaquina em Novo Mundo, próxima novela das 18h da Globo, Giulia Gam teve se deixar o elenco por problemas de saúde. A emissora confirmou a baixa, mas não forneceu detalhes sobre a doença da atriz. Giulia será substituída por Débora Olivieri.

Com estreia prevista para março, a trama escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson percorre o período entre 1817 e 1822 e deve misturar fatos históricos e aventuras românticas para contar as origens do famoso “jeitinho brasileiro”. Caio Castro (Dom Pedro I), Chay Suede (Joaquim Martinho), Isabelle Drummond (Anna Millman), Letícia Colin (Leopoldina), Gabriel Braga Nunes (Thomas Johnson) e Léo Jaime (Dom João VI) são alguns dos nomes confirmados da atração, que já deu início às gravações.