Docerias para conhecer em Curitiba

O roteiro a seguir, com 30 estabelecimentos, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

Caramelodrama: eleita a melhor doceria pelo júri

Formada em publicidade, a curitibana Carolina Garofani acredita que, para um negócio dar certo, não se pode abrir mão de qualidade e de um conceito bem definido. Por isso, dez anos atrás, quando pensou em virar doceira, sua primeira decisão foi estudar. O curso de chef pâtissière na conceituada escola de culinária Alma, situada na província italiana de Parma, foi concluído em 2011. Nos três anos seguintes, ela afinou o perfil de sua doceria. “Apostei em receitas autorais de inspiração francesa que dispensam leite condensado e valorizam o sabor das frutas”, explica. Instalada numa casa agradável decorada com diversos objetos comprados em viagens, como bonecos quebra-nozes e bules e xícaras dos mais variados tipos e cores, a loja deve muito de sua fama ao chocomelodrama. Trata-se de um bolo de chocolate belga com musseline de caramelo, calda de amarena, ganache de chocolate belga e caramelo toffee (R$ 16,40). São vendidas, em média, 500 unidades do doce todo mês. Mas o reinado da querida sobremesa pode estar perto do fim, avalia a proprietária, em razão das novidades. Uma delas é a boscolana, torta assada com frutas vermelhas e um toque de canela e especiarias (R$ 12,90). Para acompanhar, vão bem o expresso lungo (R$ 5,65) ou o clássico cappuccino (R$ 8,60), ambos preparados com grãos moídos na hora numa máquina da marca La Marzocco, importada da Itália. Alameda Presidente Taunay, 434, Batel, (41) 3206-2271 (52 lugares). 10h/20h (sáb. 10h/19h; dom. 11h/18h). Aberto em 2014.

2º lugar: Goodies Bakery

Na seleção diária de quitutes, são fixos no cardápio da doceria os cupcakes de blueberry e de chocolate com recheio de doce de leite e ganache de meio amargo mais marshmallow e raspas de caramelo belga, na versão míni (R$ 3,90 cada um). Também fazem sucesso o red velvet (R$ 5,90) e o donut de brigadeiro branco e granulado colorido (R$ 5,50). Rua Coronel Brasilino Moura, 382, Ahú, (41) 34082225 (40 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 14h). Mais três endereços. Aberto em 2012.

3º lugar: The Kettle

Servido em bule de 500 mililitros, o chá paraíso de frutas é uma infusão de morango, damasco, flor de hibisco, pedaços de maçã, rosa mosqueta, zimbro e casca de laranja. As bebidas da casa fazem boa companhia aos itens de confeitaria como o apfelst rudel com chantili (R$ 12,50), recémchegado ao cardápio. A fatia custa R$ 12,90. Alameda Prudente de Moraes, 836, Mercês, (41) 3233-1978 (55 lugares). 14h/21h (fecha dom.). Aberto em 2007.

Banoffi

Depois de uma temporada em Londres, Renata Ferian Canabrava começou a fazer e a vender tortas banoffee, de origem inglesa. O sucesso foi tão grande que ela abriu a própria confeitaria. Cada fatia do quitute à base de doce de leite, casquinha de bolacha, banana e nata custa R$ 9,90 e pode ser ladeada por um expresso (R$ 4,40). Rua Itupava, 1091, Alto da Rua XV, ☎ 3262-0004 (99 lugares). 11h45/20h. Aberto em 2007. Aqui tem iFood.

Bazar Doce Pâtisserie Bolos de laranja e de milho, entre outros

sabores de levada caseira, são vendidos por fatia (R$ 7,00 e R$ 9,00 cada uma, respectivamente). O vaivém de produtos frescos é garantido pela produção diária, que inclui torta-brownie recheada de creme de chocolate e morango (R$ 12,90) e strudel de maçã (R$ 12,00). Alameda Presidente Taunay, 316, Batel, ☎ 3093-9808 (30 lugares). 11h/19h (fecha dom.). Aberto em 2012. Aqui tem iFood.

Cheesecake a Wish Ainda que existam 25 versões de cheesecake, na preferência do público nenhuma delas desbanca a tradicional de cream cheese, creme de leite fresco e favas de baunilha com cobertura de geleia de frutas vermelhas de fabricação própria. A porção individual custa R$ 16,00 e pode ser devorada junto a uma xícara de mocaccino (R$ 6,50). Rua Herculano Carlos Franco de Souza, 800, loja 2, Água Verde, ☎ 3203-0066 (28 lugares). 11h/19h (dom. 10h/13h; fecha seg.). Aberto em 2014.

Cheia de Graça Pâtisserie É comum o cliente entrar, pedir um dos cerca de vinte tipos de macaron (R$ 5,50 a unidade), a exemplo de frutas vermelhas e caramelo com flor de sal, ou um pedaço de bolo no sabor seis leites (R$ 12,00), para saboreá-lo ao lado de uma xícara de expresso (R$ 4,80). Quem pede torta de amêndoa, musse de pistache e chocolate meio amargo com cobertura de chantili paga R$ 14,00 por uma fatia. Rua Bispo Dom José, 2465, Batel, ☎ 3311-2604 (35 lugares). 10h30/ 19h (fecha dom.). Aberto em 2012.

Cheiro de Bolo Para levar, fazem sucesso os bolos de milho (R$ 20,00), churros (R$ 24,00), cenoura com brigadeiro (R$ 26,00) e o clássico toalha felpuda, à base de leite de coco (R$ 22,00). Mas o cardápio vai além e propõe até um sabor salgado: queijo com calabresa (R$ 20,00). Rua Augusto Stresser, 1808, Hugo Lange, ☎ 3095-7755. 9h/18h30 (sáb. até 16h; fecha dom.). Mais três endereços. Aberto em 2012.

Chiffon Cake Entre as sugestões de bolos sem fermento e leite, fazem sucesso o de frutas vermelhas e chocolate e o de abacaxi com nozes (R$ 14,50 a fatia). Para levar para casa, pagam-se R$ 135,00 (1,5 quilo) ou R$ 215,00 (2,5 quilos). O café expresso com leite custa R$ 5,90. Rua Jaime

Balão, 138, Hugo Lange, ☎ 3362-7715 (34 lugares). 12h/20h (seg. 15h/20h; fecha dom.). Aberto em 2011.

Chokolat As bombas surgem nos sabores pistache e banoffee (R$ 9,90 cada uma) ou ainda amarena, avelã (R$ 9,90 cada uma), creme brûlé e churros (R$ 8,90 cada uma). Tem o nome de ice mocca a mistura de expresso, chocolate belga, calda e raspas de chocolate, e sorvete de baunilha (R$ 15,90). Avenida do Batel, 1190, Batel, ☎ 3527-1639 (90 lugares). 12h/20h (fecha dom.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Confeitaria Bombocado O sabor diplomata — camadas de pão de ló entremeadas de ameixa, damasco, doce de leite e baba de moça, com cobertura de nata e coco ralado — é um dos maiores sucessos entre os trinta tipos de torta do cardápio, todas vendidas por R$ 84,90 o quilo. O café coado custa R$ 5,00. Avenida Senador Souza Naves, 840, Cristo Rei, ☎ 3263-3642 (82 lugares). 12h/20h (fecha dom.). Aberto em 1980.

Confeitaria das Famílias Vendidos por unidade, bomba de creme, folhado de doce de leite, quindim e tiramisu têm o mesmo preço da fatia de bolo presidente, coberto e recheado com chocolate derretido (R$ 7,00). No salão superior, é servido café ou chá completo. O prato de petit fours, biscoitos, torradas, bolo inglês e suspiros acompanha porções de manteiga e geleias (R$ 30,00 por pessoa). Rua XV de Novembro, 374, centro, ☎ 3223-0313 (180 lugares). 8h/22h. Aberto em 1945.

Confeitaria Holandesa Receitas tradicionais de bolos do tipo marta rocha e fitinha de coco, cada um vendido a R$ 73,00 o quilo, disputam o paladar da clientela com doces avulsos, caso da barquinha recheada de goiabada, creme amanteigado e fondant (R$ 8,00), e uma das coxinhas de frango e catupiry mais famosas da cidade (R$ 8,00). O cappuccino sai a R$ 7,00. Rua Doutor Pedrosa, 366, centro, ☎ 3224-1191 (38 lugares). 8h/20h (dom. 10h/19h). Aberto em 1958.

Confeitaria Lancaster Reluzem na vitrine as bombas de chocolate e de zabaione (R$ 7,50 cada uma), o folhado madrileno de doce de leite (R$ 6,90) e o strudel de maçã (R$ 8,00). Depois do almoço, doces como brigadeiro (R$ 4,40), camafeu e bombom de morango (R$ 4,90 a unidade) fazem papel de sobremesa. Praça Zacarias, 68, centro, ☎ 3202-4200 (80 lugares). 9h/19h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 1973. Aqui tem iFood.

Confeitaria Munhoz Sempre requisitada na casa, a torta russa é um tipo de pavê de chocolate meio amargo e bolacha de leite (R$ 7,00 a porção). Outras duas receitas muito procuradas são chineque de coco, passas e maçã (R$ 8,50) e suspiro de nata e morango (R$ 8,50). Biscoitos amanteigados de amêndoa, canela ou laranja saem a R$ 66,50 o quilo. Rua Manoel Eufrásio, 391, Juvevê, ☎ 3252-2095 (9 lugares). 8h/18h (fecha dom.). Aberto em 1968.

Confeitaria Rosinha A visita aqui pode começar na empada de palmito (R$ 7,00) e prosseguir até o mil-folhas de creme com doce de leite (R$ 7,00) ou a bomba de chocolate (R$ 6,00). Para terminar, o cappuccino pode vir com ou sem chantili (R$ 8,00 ou R$ 7,00). Avenida Anita Garibaldi, 1451, Ahú, ☎ 3252-0807 (34 lugares). 9h/19h (sáb. até 18h). Aberto em 1973.

Doce Fado A principal atração da casa são os quitutes portugueses, caso dos pastéis de nata (R$ 6,90) e de santa clara (R$ 9,00) e do travesseiro de Sintra (7,00). Na panificação, saem fornadas de pães de azeite e azeitona e de nozes com alecrim (R$ 12,00 cada um). Bolinhos de bacalhau fritos na hora (R$ 18,00, seis unidades) também dão as caras no cardápio. Rua Paulo Gors ki, 1309, loja 14, Mossunguê, ☎ 991971652. 10h/23h (dom. 11h/20h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2013.

Doces & Cores Neste estabelecimento predominam os itens veganos, caso da coxinha, que tem massa de batata-doce e recheio de polpa de jaca. A individual custa R$ 9,00. De sobremesa, a sugestão é o bolo à base de açúcar demerara, farinha de arroz e polvilho doce, recheado de chocolate amargo e morango e coberto por ganache (R$ 14,90 a fatia). Cada brigadeiro de biomassa com 70% de cacau e amaranto é vendido a R$ 4,00. Rua Albino Silva, 501, Bom Retiro, ☎ 99222-5011 (17 lugares). 11h30/19h30h. Aberto em 2017.

Erika Biscoitos Artesanais e Confeitaria Alemã Além do showroom, a loja conta com mesas no Bosque do Alemão. Vendidos por quilo, os biscoitos de amêndoas e de castanha-dopa rá e raspas de limão custam, respectivamente, R$ 144,00 e R$ 107,00. Para variar, tem strudel de maçã e torta de café (R$ 10,00 cada fatia). Rua Professor Nilson Carneiro, 37, Pilarzinho, ☎ 3584-1136. 8h30/18h (sáb. 10h/17h; fecha dom.); Rua Niccolo Paganini, 282, Vista Alegre, Bosque do Alemão, ☎ 33388385 (60 lugares). 13h/19h (sáb. e dom. a partir das 10h). Aberto em 1979.

Fada Formiga O cappuccino da fada, incrementado com chocolate e canela (R$ 12,00), costuma ser visto ao lado de uma fatia de bolo de lavanda recheado de geleia de amora e coberto por ganache de chocolate branco (R$ 16,00). Quem escolhe o bolo de especiarias recebe, nesta doceria, um pedaço à base de cravo, canela, noz-moscada, uva-passa, castanhas, cereja, açúcar mascavo, mel e glacê (R$ 12,00). Rua Machado de Assis, 526, Juvevê, ☎ 3527-2260 (40 lugares). 12h30/19h (dom. 13h/18h). Aberto em 2011.

A Familiar Confeitaria O tradicional ateliê trabalha com cerca de cinquenta itens. A coxinha de frango e catupiry (R$ 9,50) e o rissole de camarão (R$ 11,70) são os salgados mais procurados. Entre os doces, fazem sucesso a bomba de creme e o folhado de doce de leite (R$ 8,50 cada um). O cappuccino com creme acrescenta R$ 9,20 à conta. Rua Rocha Pombo, 377, Juvevê, ☎ 3353-6161 (60 lugares). 9h/20h (fecha seg. e no terceiro dom. do mês). Aberto em 1987.

O Famoso Brigadeiro Da oferta de 26 sabores de brigadeiro, sobressaem nesta casa os de chocolate belga, leite em pó e limão-siciliano (R$ 3,50 cada um). Para variar, uma fatia de bolo de cacau com calda quente (de brigadeiro) custa R$ 15,00. Se for acompanhada de sorvete de creme, sai a R$ 19,00. A dupla de sócios Leandro Blazkowski e Carol Costa planeja para novembro a abertura de uma filial na Califórnia. Rua Augusto Stresser, 1345, Juvevê, ☎ 33626653 (35 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 11h; dom. a partir das 14h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2011.

Kawiarnia Krakowiak

Expressão da confeitaria polonesa, o doce do papa combina creme de baunilha, nata e massa folhada (R$ 13,00). Outra especialidade da casa é o makòwiec, uma torta de maçã ralada, nozes, castanhas, uva-passa, ganache de chocolate e semente de papoula (R$ 15,00 a fatia). Ao lado dos pedidos açucarados surge, fumegante, o café com conhaque e raspas de chocolate (R$ 13,50). Rua Wellington de Oliveira Vianna, 40, Ahú, ☎ 3026-7462 (140 lugares). 10h/21h (seg. a partir das 14h). Aberto em 1989.

Miss Cupcake Pioneira dos cupcakes na cidade, Eliane Marinho produz diariamente 23 sabores. Entre os mais procurados estão os de brigadeiro branco com morango (R$ 6,00), pistache (R$ 6,50) e Nutella (R$ 6,50). Rua Barão dos Campos Gerais, 605, Juvevê, ☎ 3089-5556 (35 lugares). 12h/19h (fecha dom.). Avenida Sete de Setembro, 6169, Batel, ☎ 3089-5585 (60 lugares). 12h/19h (fecha dom.). Aberto em 2011.

Sugar Bakery Muitos não resistem à bem fornida coxinha de frango e catupiry (R$ 7,50) antes de avançar na seção açucarada. Dali saem ao menos vinte e cinco tipos de mini-cupcake, especialidade da casa. Com creme e fava de baunilha, cada red velvet custa R$ 5,00. Rua Bispo Dom José, 2655, Batel, ☎ 3030-6695 (30 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 14h; fecha dom.). Aberto em 2015.

CHOCOLATES

Chocolates ICAB

Na cidade desde 1930, a marca contabiliza mais de setenta produtos, entre biscoitos, chocolates e bombons — um deles tem o nome de preferida e, não por acaso, é o campeão de vendas, na combinação de uva e licor (R$ 289,00 o quilo). Os tabletes de chocolate branco com berries e 70% de cacau sem lactose também são muito procurados (R$ 21,90 cada um). Avenida do Batel, 1308, Batel, ☎ 3029-5109. 9h/19h (sáb. e dom. 10h/18h). Mais cinco endereços. Aberto em 1930.

Chocolates Schimmelpfeng

Da fábrica que funciona também como loja saem doze tipos de bombom de licor — Amarula, Jack Daniels, Frangelico, entre outros (R$ 3,90 cada um). O biscoito ao leite com calda de chocolate e a bala de doce de leite custam R$ 95,00 o quilo. Na versão diet, o bombom de doce de leite também passa pela balança (R$ 185,00). Rua Augusto Stresser, 35, Alto da Glória, ☎ 3252-1323. 8h30/18h30 (qui. e sex. até 19h; fecha dom.). Rua Manoel Ribas, 1921, Mercês, ☎ 3022-5870. 9h/19h (sáb. até 18h; dom. 14h/18h). Aberto em 1981.

Cuore di Cacao As irmãs e sócias Bibiana e Carolina Schneider produzem o próprio chocolate, que pode ser encontrado em diferentes versões. À base de cacau brasileiro, o ON.42 (R$ 20,00, 100 gramas) pode compor o chocolate quente (R$ 14,00). No enxuto cardápio de comidinhas, o creme de chocolate ao leite ou o de frutas vermelhas com chocolate branco custam R$ 14,00 cada um. Rua Fernando Simas, 347, Bigorrilho, ☎ 3014-4010 (20 lugares). 10h/19h (fecha dom.). Aberto em 2004.

Passion du Chocolat A confeiteira Viviane Malucelli produz afamados macarons, nos sabores doce de leite, chocolate e framboesa (R$ 6,80 cada um). Os bombons de avelã, pistache e champanhe com amêndoas acumulam pedidos (R$ 7,00 a unidade), bem como os brigadeiros tradicional e de chocolate belga, entre outros tipos (R$ 3,50 cada um). Shopping Pátio Batel, ☎ 999776204 (20 lugares). 10h/22h (dom. até 20h); Park Shopping Barigui, ☎ 99977-1079 (20 lugares). 11h/23h (sáb. até 22h; dom. 14h/20h). Aberto em 2009.

Rose Petenucci Combinações incomuns caracterizam as bebidas quentes. O cappuccino especiarias, por exemplo, leva expresso, chocolate, leite vaporizado e um mix de cardamomo, cravo, canela e noz-moscada (R$ 10,00). Para comer, vale pedir um pedaço de bolo de coco queimado, creme de ovos, geleia de damasco e cobertura de chantili e fios de ovos (R$ 72,00 o quilo). Rua Elias Joaquim, 55, Pilarzinho, ☎ 3254-8338 (40 lugares). 8h/18h (sáb. até 17h). Aberto em 1992.