Ditado Popular tem melhor cozinha de bar e happy hour de Cuiabá

Se depender da programação da casa, cujo salão se distribui confortavelmente em uma das esquinas da Praça Popular, segunda-feira já é dia de happy hour. Terça também. Nesses dois dias, o movimento começa tímido mas logo ganha ares de sexta à noite: antes das 21h, quase todas as mesas estão ocupadas. Grande parte da clientela procura o afamado rodízio de petiscos, servido das 18h às 23h a um preço fixo (R$ 28,90). Nesse período, garçons circulam carregando travessas e bandejas com mais de sessenta receitas, das regionais, como a ventrecha de pacu frita, aos clássicos botequeiros, caso do bolinho de bacalhau e da mandioca frita. Também fazem o sucesso a costelinha ao molho barbecue, o contrafilé na cerveja e a picanha assada. Acompanham os pratos o chope Brahma em caneca congelada (R$ 8,90) e a cerveja Original (R$ 12,50, 600 mililitros). Conforme a semana avança, outras promoções aparecem para atrair o público: às quartas, por exemplo, cervejas e drinques são servidos em dobro entre 18h e 20h e, aos domingos, mulheres pedem um drinque e ganham outro até as 21h. Porções como o porco atropelado, à milanesa e servido na tábua com limão (R$ 39,90, para dois), e o combo ditado, que reúne pintado, frango, mandioca, batata e anéis de cebola empanados (R$ 62,90, para seis) compõem o cardápio de comes, eleito o melhor entre os bares da cidade pelo júri. A trilha sonora, eclética, inclui música ao vivo todos os dias, da voz e violão, às segundas, à apresentação de um DJ, aos domingos. O couvert artístico, de R$ 6,00 a R$ 10,00, varia de acordo com o número de atrações – às sextas e sábados, pode chegar a três. De acordo com o júri de VEJA COMER & COBER CUIABÁ 2017/2018, o Ditado Popular tem a melhor cozinha de bar e também promove a melhor happy hour da cidade. Rua Senador Vilas Boas, 86, Praça Popular, Popular, 65-4141-3655 (300 lugares). 17h/2h (sex. e sáb. até 4h, dom. até 1h). Aberto em 2009.

Bar do Jarbas – 2º lugar de melhor cozinha de bar e melhor happy hour

O bar também ficou em segundo lugar na categorias melhor música ao vivo segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. De fato, a diversão ali atente a todos os gostos, a começar pela programação musical bem variada. Nas quartas-feiras, o sertanejo ganha espaço, enquanto o pop rock agita as noites de quinta. A happy hour da sexta tem repertório de reggae e sertanejo. Uma roda de samba faz presença aos sábados. Para beliscar, a cozinha despacha porções de bolinho de abóbora com carne-seca (R$ 32,00, doze unidades) e de pastel cuiabano, com carne, batata, ovo, azeitona e cheiro verde no recheio (R$ 33,00, quinze unidades). Opção mais reforçada, o revirado cuiabano chega com arroz branco, ovo frito e farofa (R$ 30,00). Da carta etílica, quem prefere os bebericos clássicos fica entre a caipirinha de limão (R$ 13,00) e cerveja Original (R$ 10,50, 600 mililitros). Rua Desembargador Alírio Figueiredo, 190, Dom Aquino. 65-99969-7973. 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 15h/23h). Aberto em 2012.

Essência Cuiabana – 3º lugar na categoria cozinha de bar

A essência cuiabana do nome faz parte do ambiente, que lembra as antigas casas cuiabanas na fachada, nas namoradeiras e nas toalhas de chita sobre as mesas. O melhor, contudo, vem da cozinha, onde são preparados os mais de trinta itens do rodízio servido terça a quinta-feira por R$ 25,00. De sexta em diante, quando o número de opções é maior, o preço sobe para R$ 32,00 e inclui petiscos como o bolinho de frango com pequi. A música ao vivo vai do samba ao pop rock. Para quem quer fugir da tradicional cerveja, prove a piña colada (rum, suco de abacaxi e leite de coco) servida no abacaxi por R$ 26,90. Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 278 B, Duque de Caxias II, 65-3027-6627 (160 lugares). 17h/1h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2015.

Serra Grande “A Casa da Cerveja” – 3º lugar na categoria happy hour

A distribuidora que existe desde a década de 1990 virou bar no ano passado. Organizada pelo proprietário e beer sommelier Elvio Resende, a carta de cervejas relaciona 100 rótulos engarrafados, caso do larger nacional Bierland Vienna (R$ 19,90, 500 mililitros), sugerido para harmonizar com o croquete de costelinha (R$ 25,00, 25 unidades) e o quibe de pintado (R$ 28,00, doze unidades). Nas torneiras de chope, doze ao todo, encontra-se o chope IPA Touro Sentado (R$ 19,90, 300 mililitros), da cervejaria Dogma, além do alemão Weihenstephan (R$ 26,90, 500 mililitros) e do americano Brooklyn (R$ 29,90, 350 mililitros). Rua Deputado Milton Figueiredo, 84, Morada do Ouro, 65-98116-7908 (50 lugares). 9h30/22h30 (ter. até 22h; sex. até 23h; dom. 9h30/13h30; fecha seg.). Aberto em 2016.