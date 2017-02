Diretor de ‘Planeta dos Macacos’ vai comandar ‘Batman’

Matt Reeves, diretor de Planeta dos Macacos: O Confronto (2014) e Cloverfield: Monstro (2008) assumiu o comando de The Batman, posto que ficou vago após a desistência de Ben Affleck. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, Reeves fechou acordo com a Warner Bros. para dirigir e produzir o longa. “Eu amo a história do Batman desde que eu era criança”, disse o diretor em nota.

Ao desistir da direção, Affleck, que vai voltar a interpretar o personagem no longa, disse que o papel já exigia muito dele. “Fazer esse papel exige concentração, paixão e a melhor atuação que eu posso dar. Ficou claro que eu não posso fazer os dois trabalhos da maneira como eles devem ser feitos”, disse em comunicado divulgado na época.

O ator deu vida pela primeira vez ao personagem em Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016). Affleck vai voltar a viver o herói também em Liga da Justiça, filme que deve estrear em novembro e vai trazer Batman, Super-Homem (Henry Cavill), Mulher Maravilha (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher) trabalhando juntos.