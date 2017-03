Dia da Mulher: estrelas celebram com protesto e nudez intelectual

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebridades usaram seus perfis do Instagram para dialogar sobre a igualdade de gênero e homenagear as brasileiras. Do controverso nude de Letícia Spiller à piadinha de Xuxa, confira as melhores publicações de celebridades neste 8 de março:

Letícia Spiller

A atriz publicou em seu perfil do Instagram um “nude conceitual” para celebrar a data. Como legenda da foto, Letícia colocou um poema de autoria própria, em que exalta as qualidades da mulher.

Carne sangue corpo do divino Parte de tudo o que é natureza Líquido precioso líquido Confirma nossa filiação Mãe e pai feminino e masculino da eternidade Qualifica meu espírito Sou todo , sou toda gratidão Humildade e nobreza do meu coração Cavalo iluminado de branca paz Cega os olhos de comiseração Escudo que combate escória Para o que quem onde e quando apenas existe a vitória Feliz dia que é todo dia! 🌸 🌷#poesia #poema #DiaInternacionalDaMulher 💎 📷 @yurisardenberg A post shared by Leticia Spiller (@arealspiller) on Mar 8, 2017 at 6:06am PST

Luana Piovani

Fã dos vídeos nas redes sociais, Luana fez um discurso sobre o feminicídio no Brasil — o 5º país do mundo no ranking de assassinatos de mulheres. Na publicação, a atriz convoca as mulheres a lutarem por direitos iguais e respeito, com o intuito de diminuir a taxa de mortalidade feminina causada por parceiros.

Ivete Sangalo

A cantora publicou uma montagem especial para parabenizar as mulheres pela data, com uma foto sua. Na legenda, ela lembra que: “Mulher ama e tem o direito de ser respeitada”.

Mulher! Mulher ama seus filhos, ama receber flores, ama trabalhar, ama estar linda . Mulher ama e tem o direito de ser respeitada! Feliz dia da mulher!❤️ A post shared by Veveta (@ivetesangalo) on Mar 8, 2017 at 10:27am PST

Taís Araújo

A atriz Taís Araújo exaltou a mudança de nome do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para aeroporto Maria da Penha durante o mês de março. Via Instagram, ela chamou todos para a luta contra a violência de gênero.

Conheça o Aeroporto Maria da Penha. Em março, o Riogaleão emprestou o seu nome para trocar o destino de muitas mulheres. Todos precisamos agir contra a violência de gênero. #TrocandoDestinos A post shared by Tais Araújo (@taisdeverdade) on Mar 8, 2017 at 9:35am PST

Karol Conka

Em vídeo no Instagram, a cantora desconstruiu frases ouvidas pelas mulheres durante a infância — como “Menina, se comporte que isso não é coisa de mocinha, o que vão pensar de você”. “O mundo não está ficando mais chato, as mulheres que não são obrigadas a ouvir sermões, repressões e piadinhas com preconceito de gênero”, disse ela.

FELIZ DIA MULHERADAAA!! 🌺 @lepostiche #meudestinominhasregras #lepostiche A post shared by Karol Conka (@karolconka) on Mar 8, 2017 at 5:34am PST

Marina Ruy Barbosa

A queridinha da Rede Globo aderiu a campanha #EuDirijoQueNemMulher na data comemorativa da luta feminina. Contra o senso comum de que mulheres dirigem mal, a atriz trouxe em vídeo números que mostram que a maioria dos acidentes é causado, na verdade, por homens.

Está na hora de todo mundo dirigir que nem mulher. 😛💚👊🏻 Faça parte dessa campanha de conscientização por um trânsito com mais respeito. #EuDirijoQueNemMulher A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Mar 8, 2017 at 6:41am PST

Xuxa

Xuxa comemorou o dia da mulher com piadinha: “Primeiro, Deus criou o homem… Depois teve uma ideia melhor”