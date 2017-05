Depois de dois meses na UTI, Arlindo Cruz vai para semi-intensiva

Internado há mais de dois meses na Casa de Saúde São José, depois de sofrer um AVC (acidente vascular-cerebral) hemorrágico, o sambista Arlindo Cruz foi transferido neste domingo da UTI (unidade de terapia intensiva) para uma unidade semi-intensiva.

Apesar da melhora no quadro do músico, que respira sozinho, sem a ajuda de aparelhos e responde a estímulos, ainda não há previsão de alta. Também não se sabe, ainda, se o cantor terá alguma sequela.

“O cantor Arlindo Cruz foi transferido ontem (28.05) para a unidade semi-intensiva da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro”, diz comunicado da instituição da manhã desta segunda-feira. “Seu estado de saúde é considerado estável e ele continua em processo de recuperação neurológica. De acordo com a equipe médica, o paciente respira sozinho e responde a alguns estímulos com a abertura dos olhos e pequenos movimentos com os braços. Segundo os médicos Marcelo Kalichsztein e Gustavo Nobre, ainda não há previsão de alta.”