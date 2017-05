Audiência: denúncia contra Temer supera abertura de impeachment de Dilma

As panelas não pipocaram na noite desta quarta-feira pelo Brasil, mas, na internet, a notícia da denúncia do empresário Joesley Batista contra Michel Temer e Aécio Neves se espalhou como água. O vídeo do plantão do Jornal Nacional em que Renata Vasconcellos anunciou que o telejornal traria uma denúncia contra Michel Temer, disparado na TV e na internet no fim da tarde desta quarta-feira, já é o mais visto na história do jornalismo da Globo. Com 23 milhões de de visualizações e mais de 900 000 compartilhamentos, o vídeo superou –e muito — em desempenho aquele do plantão da emissora em que Eduardo Cunha anunciava a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff, no dia 2 de dezembro de 2015. Hoje, o vídeo de Cunha, aliás personagem da denúncia contra Temer, soma 14 milhões de visualizações. Confira os vídeos abaixo.

Entre as 19h37 e as 19h39, o plantão do JN apresentou informações do jornal O Globo sobre as delações de executivos da JBS contra Temer e Aécio. Temer é acusado de pagar, via JBS, para manter o silêncio do aliado Eduardo Cunha na prisão. Mesmo detido, Cunha se recusa a fazer delação premiada. Já Aécio é acusado de pedir 2 milhões de reais aos donos da JBS. O tucano foi afastado do Senado pelo STF nesta quinta-feira, e da presidência do PSDB pelos próprios colegas de partido.

No ar cerca de uma hora depois da publicação da denúncia na internet pelo jornal O Globo e pelo plantão do JN, o principal telejornal da Globo foi bem de audiência, mas não chegou a cravar a sua maior média do ano — a informação, afinal, já estava morna. O JN desta quarta marcou 33 pontos de média na Grande São Paulo, segundo o Ibope, número que já havia feito em 2017. A média geral do Jornal Nacional, no entanto, é de 28 pontos, 5 a menos que o índice de audiência desta quarta-feira.

Na TV, o vídeo do plantão registrou 26 pontos de audiência em São Paulo.