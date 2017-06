Demi Moore perdeu dentes da frente devido a estresse

O estresse na carreira — e provavelmente também pelo fim do casamento com o ator Ashton Kutcher, que a deixou abalada — levou Demi Moore a perder dois dentes da frente. A atriz, símbolo sexual por filmes como Striptease (1996) e Proposta Indecente (1993), fez a revelação durante entrevista ao humorista Jimmy Fallon, no The Tonight Show, do canal americano NBC.

“Você nos mandou uma foto que é uma das coisas mais loucas que eu vi nos últimos tempos. Como isso aconteceu?”, quis saber Fallon, segurando um porta-retrato em que Demi aparecia desdentada. “Eu perdi os dentes da frente. Adoraria dizer que foi andando de skate ou algo assim bacana, mas de todo modo acho importante compartilhar a causa, que, depois do coração, é um dos principais assassinos dos Estados Unidos: o estresse.”

A atriz ainda contou que as filhas se divertiram com a situação, que a fez parecer mais “humana” e “vulnerável”.

Confira abaixo trecho da entrevista em que Jimmy Fallon mostra para a câmera a foto de Demi Moore banguela: