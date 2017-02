David Browie é o grande vencedor do Brit Awards 2017

David Bowie foi maior vencedor do Brit Awards, premiação da indústria fonográfica britânica que aconteceu nesta quarta-feira, em Londres. O músico, que lançou o disco Blackstar poucos dias antes de morrer de câncer no ano passado, ficou com dois prêmios, o de melhor cantor britânico e o de melhor álbum britânico.

Outros premiados foram Adele, que levou a estatueta de artista britânico de sucesso global, Beyoncé, a vencedora da categoria de melhor cantora internacional, Drake, lembrado como o melhor cantor internacional, e One Direction, que ficou com o prêmio de melhor clipe britânico com History.

A festa, na Arena O2, contou com shows de Ed Sheeran, Little Mix, Katy Perry, Bruno Mars e Coldplay, entre outros. A cerimônia teve homenagens a George Michael, outro ilustre cantor britânico falecido em 2016, no dia de Natal. Andrew Ridgeley, com quem ele formou o dueto Wham, famoso nos anos 1980, leu um texto antes de Chris Martin, vocalista do Coldplay, interpretar a balada de Michael A Different Corner, acompanhado por piano e orquestra de cordas.

Confira a lista completa de indicados e vencedores:

Cantor britânico

Craig David

David Bowie – vencedor

Kano Michael

Kiwanuka Skepta

Cantora britânica

Anohni

Ellie Goulding

Emeli Sandé – vencedora

Lianne La Havas

Nao

Grupo britânico

The 1975 – vencedor

Bastille

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead

Revelação britânica

Anne-Marie Blossoms

Rag’n’Bone Man – vencedor

Skepta Stormzy

Artista britânico de sucesso global

Adele – vencedora

Melhor single

Alan Walker – Faded

Calum Scott – Dancing On My Own

Calvin Harris ft Rihanna – This Is What You Came For

Clean Bandit ft Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye

Coldplay – Hymn For the Weekend

James Arthur – Say You Won’t Let Go

Jonas Blue feat. Dakota – Fast Car

Little Mix – Shout Out to My Ex – vencedor

Tinie Tempah ft Zara Larsson – Girls Like

Zayn – Pillowtalk

Melhor álbum britânico

The 1975 – I Like It When You Sleep for You Are Beautiful Yet So Unaware of It

David Bowie – Blackstar – vencedor

Kano – Made in the Manor

Michael Kiwanuka – Love & Hate

Skepta – Konnichiwa

Cantor internacional

Bon Iver

Bruno Mars

Drake – vencedor

Leonard Cohen

The Weeknd

Cantora internacional

Beyoncé – vencedora

Christine and the Queens

Rihanna

Sia

Solange

Grupo internacional

A Tribe Called Quest – vencedor

Drake & Future

Kings of Leon

Nick Cave & the Bad Seeds

Twenty One Pilots

Melhor clipe britânico

Adele – Send My Love (To Your New Lover)

Calvin Harris ft Rihanna – This Is What You Came For

Clean Bandit ft Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye

Coldplay – Hymn for the Weekend

James Arthur – Say You Won’t Let Go

Jonas Blue ft Dakota – Fast Car Little Mix ft

Sean Paul – Hair

One Direction – History – vencedor

Tinie Tempah ft Zara Larsson – Girls Like

Zayn – Pillowtalk

(Com Agência France-Presse)