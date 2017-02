David Bowie ganha Grammy póstumo por álbum ‘Blackstar’

O artista britânico David Bowie, morto em janeiro de 2016, ganhou neste domingo, de maneira póstuma, os primeiros prêmios Grammy musicais de sua carreira. O anúncio foi feito durante uma cerimônia prévia à 59ª edição do Grammy, realizada no teatro Microsoft de Los Angeles, na Califórnia, onde serão conhecidos os vencedores de 75 das 84 categorias.

Bowie venceu as categorias de melhor pacote de gravação, prêmio compartilhado com o diretor artístico Jonathan Barnbrook, e melhor produção de álbum não clássico, junto com Tom Elmhirst, Kevin Killen, Tony Visconti e Joe Laporta, ambos pelo disco “Blackstar”.

O roqueiro britânico tinha conseguido em 1984 um Grammy pelo videoclipe de “Jazzin for Blue Jean”, mas nunca tinha sido agraciado nas categorias musicais apesar da extensa carreira.

Durante a cerimônia também foram anunciadas as vitórias de John Williams pela melhor trilha sonora para um meio visual por “Star Wars: O Despertar da Força” e de Justin Timberlake, junto com Max Martin e Shellback, pela melhor canção escrita para um meio visual, por “Can’t Stop the Feeling”.

A 59ª edição do Grammy, que terá James Corden como mestre de cerimônias, terá início às 17 horas de hoje (23 horas em Brasília).

(Com Agência EFE)