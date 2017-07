Criadores de ‘Game of Thrones’ emplacam novo projeto na HBO

Com o fim próximo de Game of Thrones, que estreou sua penúltima temporada no domingo, os criadores da série já estão desenvolvendo seu próximo projeto. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, David Benioff e D.B. Weiss vão produzir, também para a HBO, uma série dramática chamada Confederate.

O seriado vai mostrar os eventos que levarão à “Terceira Guerra Civil Americana” – na realidade, só houve a primeira, de 1861 a 1865. A história vai se passar em uma realidade paralela em que os Estados do Sul conseguiram se separar do resto dos Estados Unidos, formando uma nova nação em que a escravidão continua a ser legal. A série vai acompanhar vários personagens de ambos os lados da divisão, entre abolicionistas, capatazes, jornalistas, políticos e famílias.

Benioff e Weiss vai escrever o seriado e atuar como showrunners. Nichelle Tramble Spellman (The Good Wife) e Malcolm Spellman (Empire) também serão responsáveis pelos roteiros. Os quatro profissionais também serão os produtores executivos da nova empreitada, junto com Carolyn Strauss (Game of Thrones) e Bernadette Caulfield (Game of Thrones e Big Love).

Confederate começará sua produção após a oitava temporada de Game of Thrones, que deve ir ao ar em 2018 ou 2019.