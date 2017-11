Criador de Samurai X é preso por posse de pornografia infantil

O japonês Nobuhiro Watsuki, prestigiado autor de mangás e animes, foi preso em Tóquio acusado de posse de pornografia infantil. Seu trabalho mais conhecido é Rurouni Kenshin, lançado no Brasil como Samurai X. Segundo o Yahoo Japan e o jornal Yomiuri Shimbun, os investigadores encontraram, na casa e no escritório do artista, DVDs com vídeos de meninas nuas de menos de 15 anos.

A polícia investigava outro caso quando descobriu que Watsuki comprava o material. Seu alvo seriam estudantes do ensino fundamental e médio. Ele pode ser condenado a até um ano de prisão e terá de pagar multas de até 1 milhão de ienes (cerca de 29.000 reais).

Lançado em 1994, o Samurai X de papel foi publicado até 1999. Rende mais tarde um anime e, em 2014, ganhou um filme com atores, sucesso de público no Japão. A história gira em torno de um espadachim andarilho da virada do século XX, Kenshim Himura, que se recusa a matar após jurar proteger a vida com sua espada.