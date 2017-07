Conheça os seis filhos de Chester Bennington, do Linkin Park

O vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, encontrado morto em sua casa na Califórnia na manhã desta quinta-feira, deixou mulher e seis filhos de três relacionamentos diferentes.

De perfil agregador, Chester e a esposa, a ex-modelo da Playboy Talinda, estavam sempre reunindo os seis, como na foto que encabeça a nota. O perfil agregador também se fez presente na adoção por Chester de Isaiah, filho biológico de Elka Brand, mãe do primogênito do cantor, Jaime, que toca piano. Isaiah tem 19 anos, dois a menos que o irmão.

As reuniões da família estendida eram garantidas pelo bom relacionamento de Talinda com Elka. As duas aparecem juntas em diversas postagens feitas por ambas em suas redes sociais, como uma feita depois de assistirem juntas a um show do Bon Jovi, com legendas como “minha grande amiga”.

Com Talinda, com quem se casou em 2006, Chester Bennington teve três filhos, Tyler, de 11 anos, que escreveu um recado pedindo que o pai amasse a vida, e as gêmeas Lila e Lily, de apenas 6. O sexto filho é Draven Sebastian, do casamento com a também ex-modelo Samantha. Draven nasceu em 2002. Chester e Samantha se separaram em 2005.

Isaiah e a mãe:

I love him pic.twitter.com/nda5HaFNiA — Elka Brand (@ElkaBr) October 22, 2015

Jaime e a mãe:

Jaime played awesome piano show tonight 🙂 proud of him for his dedication and hours he spend on the piano. pic.twitter.com/ZyIRems8CA — Elka Brand (@ElkaBr) December 4, 2013

Isaiah e Jaime com a mãe, Elka:

My boys and I .. My dates… This weekend my little sister got married…. She was so beautiful. pic.twitter.com/gGNHhiTRPe — Elka Brand (@ElkaBr) June 3, 2013

Draven com a mãe, Samantha:



Foto de toda a família reunida, que Talinda transformou em capa do seu perfil no Twitter: