Conheça os participantes do Menu VEJA Comer & Beber Salvador

Junto ao lançamento do guia COMER & BEBER Salvador, VEJA realiza pela primeira vez um delicioso festival gastronômico, o Menu VEJA Comer & Beber Santander. Ao todo, dezesseis endereços cuidadosamente selecionados vão servir entrada, prato principal e sobremesa por R$ 49,90 no almoço e R$ 59,90 no jantar (serviço não incluso). Programe-se para conhecer os restaurantes entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro.

Confira abaixo o cardápio de cada um dos participantes:

Alfredo di Roma – almoço

Baby Beef Alvarez – jantar

Bella Napoli – jantar

Casa di Vina – almoço e jantar

Casa Lisboa – almoço e jantar

Ki-Mukeka – almoço e jantar

La Mássima Pasta Gourmet – almoço e jantar

La Pulperia – jantar

Paraíso Tropical – almoço e jantar

Parrilla Farol – almoço e jantar

Riz Bistrot & Risottos – almoço e jantar

Salvador Dalí – almoço e jantar

Villa Bahia – almoço